Carrick: „Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði“

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, er með fæturnar á jörðinni fyrir stórleikinn gegn Arsenal á sunnudag þrátt fyrir glæsilega byrjun í starfi.
Fyrsta leik Carrick við stjórnvölinn lauk með sannfærandi 2-0 sigri á nágrönnunum í Manchester City og því bjartara yfir stuðningsmönnum United.
„Einn leikur gerir þig ekki að frábæru liði en hann getur byggt góðan grunn,“ segir Carrick, sem er tilbúinn í að takast á við topplið Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.
„Ég hlakka til leiksins. Þetta er stór áskorun því þeir eru mjög gott lið og svo marga styrkleika. Þeir eru þar sem þeir eru af ástæðu og við áttum okkur á því.“