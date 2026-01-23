Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum

Tammy Abraham er á leið til Aston Villa en samkomulag hefur náðst í meginatriðum við Besiktas um félagaskipti hans.
Samkvæmt Fabrizio Romano er um munnlegt samkomulag að ræða, en persónulegir samningsskilmálar leikmannsins voru kláraðir fyrir nokkrum dögum.
Aston Villa mun greiða 21 milljón evra fyrir Abraham auk frammistöðutengdra bónusa. Þá verður ungi varnarmaðurinn Yasin Özcan einnig hluti af samningnum og mun ganga til liðs við tyrkneska félagið sem hluti af kaupunum.
Fulltrúar Aston Villa eru nú staddir í Tyrklandi til að ganga formlega frá samningnum og ljúka öllum formsatriðum. Gangi allt eftir er búist við að félagaskiptin verði staðfest á næstu dögum.
Abraham, sem er 26 ára gamall, á að baki reynslu úr ensku úrvalsdeildinni og hefur áður leikið með Aston Villa á láni á upphafsstigi ferils síns, auk þess sem hann hefur verið lykilmaður hjá bæði Chelsea og Roma.
Aston Villa styrkir með þessu sóknarlínu sína fyrir komandi verkefni og fær í raðir sínar reynslumikinn markaskorara.