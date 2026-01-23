fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 23. janúar 2026 14:00

Tammy Abraham / Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tammy Abraham er á leið til Aston Villa en samkomulag hefur náðst í meginatriðum við Besiktas um félagaskipti hans.

Samkvæmt Fabrizio Romano er um munnlegt samkomulag að ræða, en persónulegir samningsskilmálar leikmannsins voru kláraðir fyrir nokkrum dögum.

Aston Villa mun greiða 21 milljón evra fyrir Abraham auk frammistöðutengdra bónusa. Þá verður ungi varnarmaðurinn Yasin Özcan einnig hluti af samningnum og mun ganga til liðs við tyrkneska félagið sem hluti af kaupunum.

Fulltrúar Aston Villa eru nú staddir í Tyrklandi til að ganga formlega frá samningnum og ljúka öllum formsatriðum. Gangi allt eftir er búist við að félagaskiptin verði staðfest á næstu dögum.

Abraham, sem er 26 ára gamall, á að baki reynslu úr ensku úrvalsdeildinni og hefur áður leikið með Aston Villa á láni á upphafsstigi ferils síns, auk þess sem hann hefur verið lykilmaður hjá bæði Chelsea og Roma.

Aston Villa styrkir með þessu sóknarlínu sína fyrir komandi verkefni og fær í raðir sínar reynslumikinn markaskorara.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Aston Villa að ganga frá kaupum á enska framherjanum
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Van Dijk baunar yfir blaðamann – Taldi hann ekki bera virðingu fyrir Arne Slot
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Þessir fjórir miðjumenn á lista United til að fylla skarð Casemiro
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Liverpool tilbúið að selja Robertson og Tottenham komið í viðræður
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar

Mest lesið

Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar
Staðfestir að faðir sinn hafi fallið frá í vikunni
Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrsta félagið sem orðað er við Casemiro – United telur að hann sé að skrifa undir á öðrum stað
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid

Vini rólegur og ætlar sér að vera áfram hjá Real Madrid
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Hvað er að hjá Haaland?

Hvað er að hjá Haaland?
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Högg fyrir Tottenham

Högg fyrir Tottenham
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Hákon spilaði allan leikinn í tapi – Forest tapaði í Portúgal
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Stóri Ange landaði nýju starfi

Stóri Ange landaði nýju starfi
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
United sendir fyrirspurn til Barcelona – Gætu fengið samkeppni frá botnliðinu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gaf leikmönnum frí fyrir átökin gegn United um helgina

Gaf leikmönnum frí fyrir átökin gegn United um helgina
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Lærisveinar Freys komu þrisvar til baka – Sterkur sigur Villa í Tyrklandi

Lærisveinar Freys komu þrisvar til baka – Sterkur sigur Villa í Tyrklandi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Leikmaður United sem komst í fréttirnar vegna furðulegra ummæla Amorim á förum
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Ungur maður bráðkvaddur í miðjum leik í gær – „Þetta var svo skyndilegt, það var enginn tími fyrir neitt“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Tæpur hálfur milljarður í vaskinn ef allt fer á versta veg

Tæpur hálfur milljarður í vaskinn ef allt fer á versta veg
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Undirstrikar ótrúlegan styrk ensku úrvalsdeildarinnar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Staðfestir yfirvofandi brottför frá Manchester United – Birta hjartnæmt myndband
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Eltast við enska landsliðsmanninn vegna meiðsla
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Horfa til hollenska landsliðsmannins eftir að Guehi fór í City

Horfa til hollenska landsliðsmannins eftir að Guehi fór í City
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

United setur pressu á Bruno og vilja svör áður en hann fer á HM

United setur pressu á Bruno og vilja svör áður en hann fer á HM
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Fluttur að heiman nokkrum dögum eftir að eiginkonan neitaði fyrir að hann væri að halda framhjá
433Sport
Í gær

FH samþykkir tilboð frá Spáni í Sigurð Bjart – Sömu eigendur og eiga Brentford

FH samþykkir tilboð frá Spáni í Sigurð Bjart – Sömu eigendur og eiga Brentford
433Sport
Í gær
Ræðir gjaldþrot sitt opinskátt – Kaffi í Brasilíu og fasteignir í Flórída ástæðan
433Sport
Í gær
Sögur um að Cole Palmer vilji fara frá Chelsea farnar að heyrast
433Sport
Í gær

Fyrirliði City gæti farið til Bandaríkjanna

Fyrirliði City gæti farið til Bandaríkjanna
433Sport
Í gær

Gerrard orðnir þreyttur á að hlusta á Arne Slot tala um þetta

Gerrard orðnir þreyttur á að hlusta á Arne Slot tala um þetta
433Sport
Í gær
Dæmdir í fangelsi fyrir að vera klæddir eins og Borat – Hafa fengið nóg af því að grín sé gert að landinu
433Sport
Í gær
Hátt fall United á lista yfir tekjuhæstu félög heim – Liverpool borgar mest í laun á Englandi