Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu

Rebecca Loos, konan sem David Beckham á að hafa haldið framhjá eiginkonu sinni Victoriu með, stal fyrisögnunum á dögunum er hún studdi Brooklyn Bekcham í slagnum við foreldra sína.
David á að hafa haldið framhjá með Loos eftir að hann gekk í raðir Real Madrid frá Manchester United 2003. Hún var aðstoðarkona hans en fjölskylda David flutti ekki út til spænsku höfuðborgarinnar fyrst um sinn.
Meira
Meint hjákona David Beckham varpar sprengju í kjölfar þess að sonur hans tók foreldrana af lífi í yfirlýsingu
Að tilefni frétta undanfarna daga hefur fréttaflutningur af Loos og meinta framhjáhaldinu með David verið rifjaður upp, en hún hefur til að mynda áður tjáð sig um kynlíf þeirra.
„Við gátum setið og spjallað alla nóttina, annað fólk tók auðvitað eftir þessu. Við tengdumst bara strax, straumurinn á milli mín og Beckham var svo sterkur,“ sagði Loos, áður en hún fór frekar út í smáatriði.
„Hann kann að láta konu njóta sín, hann óttast ekki kvennmannslíkamann. Hann vissi alveg hvernig átti að gera hlutina.“
Meira
Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi