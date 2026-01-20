Meint hjákona David Beckham varpar sprengju í kjölfar þess að sonur hans tók foreldrana af lífi í yfirlýsingu

Rebecca Loos, fyrrverandi aðstoðarkona David Beckham, hefur brugðist við opinberri yfirlýsingu Brooklyn Beckham í kjölfar deilunnar innan Beckham-fjölskyldunnar.
Brooklyn, sem er 26 ára, rauf þögnina í gær með ítarlegri yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þar sem hann sakaði foreldra sína, David og Victoria Beckham, um að hafa stjórnað lífi sínu og ímynd í fjölmiðlum frá unga aldri.
Í kjölfarið lýsti Loos stuðningi við Brooklyn. Hún skrifaði athugasemd þar sem hún sagðist ánægð með að hann standi loksins upp fyrir sjálfum sér og bætti við að hún hefði fundið til með eiginkonu hans og þekkti vel hvernig fjölskyldan gæti verið.
Loos vakti heimsathygli árið 2004 þegar hún hélt því fram að hún hefði átt í ástarsambandi við David Beckham, ásökunum sem hann hefur ávallt harðlega neitað.
Viðbrögð Loos hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og hella enn olíu á eldinn í einni umtöluðustu fjölskyldudeilu heims.