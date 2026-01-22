Stóri Ange landaði nýju starfi

Ange Postecoglou er kominn aftur til starfa í fótboltanum, þremur mánuðum eftir að hann var rekinn frá Nottingham Forest eftir afar stutta og misheppnaða dvöl.
Ástralinn var aðeins 39 daga í starfi hjá Forest og tapaði öllum átta leikjum sínum við stjórnvölinn áður en honum var vikið úr starfi í kjölfar 3-0 taps gegn Chelsea.
Þar áður hafði hann einnig verið rekinn frá Tottenham, aðeins mánuði eftir að hafa tryggt félaginu Evrópudeildartitilinn, fyrsta bikar liðsins í 17 ár, með 1-0 sigri á Manchester United í úrslitaleiknum.
Eftir brottförina frá Forest var Postecoglou orðaður við endurkomu til Celtic, þar sem hann vann fimm titla á tveimur árum, þar á meðal þrennuna. Hann ákvað þó að taka sér hlé frá knattspyrnunni.
Nú hefur hann snúið aftur í lágstemmdara hlutverki sem meðlimur í tækniráði UEFA, þar sem fyrrverandi leikmenn og þjálfarar greina taktík og leikskipulag.
Postecoglou var á meðal þeirra sem greindu 3-1 sigur Arsenal á Inter í Meistaradeildinni og hrósaði þar sérstaklega Gabriel Jesus, sem skoraði tvö mörk í leiknum.