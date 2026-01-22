Staðfestir yfirvofandi brottför frá Manchester United – Birta hjartnæmt myndband

Manchester United hefur staðfest að Casemiro mun yfirgefa félagið þegar samningur hans rennur út í sumar.
Þessi 33 ára gamli miðjumaður gekk til liðs við United frá Real Madrid árið 2022 og hefur spilað 146 leiki fyrir United, skorað 21 mark og orðið vinsæll á Old Trafford.
Casemiro lék stórt hlutverk í sigri United í deildabikarnum 2023, þar sem hann skoraði gegn Newcastle, auk þess að vinna bikarinn árið 2024.
„Manchester United verður í hjarta mér alla mína ævi. Það er ekki kominn tími til að kveðja strax, við eigum margar fleiri minningar til að skapa á næstu fjórum mánuðum,“ segir Casemiro í yfirlýsingu.
United er á leið í mikla enduruppbyggingu á miðsvæðinu í sumar, samhliða því að nýr stjóri verður ráðinn.
💬 "I will always carry this club with me. I will always be a Manchester United fan."
