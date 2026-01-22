Leikmaður United sem komst í fréttirnar vegna furðulegra ummæla Amorim á förum

Harry Amass, varnarmaður Manchester United, er nálægt því að fara á láni til Norwich City eftir að hafa snúið til baka úr láni frá Sheffield Wednesday fyrr í mánuðinum.
Amass komst í fréttirnar í desember þegar þáverandi stjóri United, Ruben Amorim, sagði í blaðamannafundi að hann ætti í erfiðleikum á láni hjá Wednesday.
Ummælin vöktu athygli þar sem þessi 18 ára gamli bakvörður hafði í raun verið einn besti leikmaður liðsins og verið valinn leikmaður mánaðarins í bæði nóvember og desember.
Norwich City eru nú í viðræðum um að fá Amass á láni út tímabilið, en Michael Carrick sér ekki fram á að geta notað hann á Old Trafford út leiktíðina.