Miðvikudaginn 21. janúar 2026

Liverpool með sýningu í Frakklandi – Chelsea vann með herkjum og Newcastle í stuði

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

Fréttakona biðst afsökunar á gríni um Beckham og snertingar hans í miðjum stormi

Miðvikudaginn 21. janúar 2026 20:30

Kvenkyns þáttastjórnandi hjá talkSPORT hefur beðist opinberlega afsökunar eftir að hafa gert grín sem margir töldu hlutgervandi um David Beckham á sama tíma og fjölskyldudeila hans við soninn Brooklyn er í algleymingi.

Eldri sonur Davids og Victoriu Beckham, Brooklyn, 26 ára, vakti mikla athygli á mánudag þegar hann birti harðorða yfirlýsingu á Instagram þar sem hann sakaði foreldra sína um að reyna stöðugt að grafa undan hjónabandi hans við Nicolu Peltz, 31 árs. Hann hélt því einnig fram að þau settu ímynd og opinbera kynningu ofar öllu og hefðu komið ótal ósannindum í fjölmiðla.

Í kjölfarið hefur Beckham-fjölskyldan verið í brennidepli á samfélagsmiðlum, þar sem fólk hefur deilt skoðunum sínum á deilunni. TalkSPORT-kynnirinn Shebahn Aherne ákvað þó að gera létt grín að aðstæðunum með færslu á X (áður Twitter), þar sem hún rifjaði upp viðtal sitt við David Beckham.

Í færslunni sagðist hún hafa lyktað af handlegg sínum á leiðinni heim eftir viðtalið eftir að Beckham hafði snert hana, sem margir notendur töldu óviðeigandi og hlutgervandi. Gagnrýnin varð til þess að Aherne birti afsökunarbeiðni þar sem hún sagðist ekki hafa ætlað að móðga neinn.

„Afsakið móðgunina sem þetta kann að hafa valdið. Þetta var lítið grín. Ég ætlaði ekki að hlutgera karla eða særa neinn. Ég biðst afsökunar,“ skrifaði hún.

