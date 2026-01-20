Misboðið yfir aðförinni að séra Friðriki og stofna samtök – „Með ólíkindum hve lítið þarf til að fella löngu liðna menn án dóms og laga“

Hörður Hilmarsson, fyrrum landsliðsmaður og Valsari, hvetur stuðningsmenn félagsins til að koma á stofnfund samtaka sem sett eru á laggirnar vegna ósættis við meðferðina á séra Friðriki Friðrikssyni í kjölfar ásakanna á hendur honum.
Séra Friðrik fæddist 1868 og lést 1961. Hann stofnaði meðal annars KFUM og KFUK á Íslandi og einnig íþróttafélögin Val og Hauka. Hann var áhrifamikill í íslensku samfélagi og helgaði krafta sína einna helst æskulýðsstarfi en þó fremur með drengjum en stúlkum. Í bókinni Séra Friðrik og drengirnir hans eftir Guðmund Magnússon sem kom út 2023 er því hins vegar haldið fram að Friðrik hafi brotið kynferðislega á drengjum.
Í kjölfarið lét stjórn KFUM og KFUK kanna málið og eftir þá rannsókn gaf stjórnin út yfirlýsingu þar sem kom fram að borist hefðu vitnisburðir um brot séra Friðriks og voru þolendur hans beðnir afsökunar. Styttan af séra Friðrik, sem bar heitið Séra Friðrik og drengirnir hans og hafði staðið við Lækjargötu frá því á sjötta áratug síðustu aldar, var í kjölfarið fjarlægð.
Margir hafa þó lýst ósætti við meðferðina á minningu séra Friðriks og Hörður gerir það nú. „Réttlætiskennd fjölda Valsmanna var misboðið við aðförina að FF. Það er með ólíkindum hve lítið þarf til að fella löngu liðna menn án dóms og laga. M.a. þess vegna er verið að stofna félag til að gæta réttar slíkra aðila. Tilgangur félagsins er að vinna að æruvernd alls fólks lifandi og látins og endurreisa mannorð séra Friðriks Friðrikssonar ásamt því að styðja við kristna trú og kristileg gildi,“ segir til að mynda í færslu hans í stuðningsmanna hópi Vals.
Þar kemur einnig fram að samtökin munu heita Æruvernd og fer stofnfundurinn fram á sunnudag.
