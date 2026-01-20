fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

Vill vera áfram þrátt fyrir áhuga að heiman

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

Arsenal fór langt með að tryggja efsta sætið – Tap hjá Evrópumeisturunum

Þriðjudaginn 20. janúar 2026 22:05

Sjö leikjum var að ljúka í næstsíðustu umferð deildarkeppni Meistaradeildarinnar.

Arsenal fór langleiðina með að tryggja toppsætið með sterkum 1-3 útisigri á Inter. Gabriel Jesus skoraði tvö mörk og Viktor Gyokeres eitt. Arsenal er með fullt hús og sex stiga forskot og mætir Kairat í lokaumferðinni. Bayern Munchen á tvo leiki eftir og er eina liðið sem getur tölfræðilega náð Skyttunum.

Tottenham náði í dýrmætan sigur upp á að enda í topp átta gegn Dortmund, Evrópumeistarar PSG töpuðu gegn Sporting, Real Madrid slátraði Monaco og FCK náði í jafntefli gegn Napoli þrátt fyrir að vera manni færri stærstan hluta leiks. Ungi Íslendingurinn Viktor Bjarki Daðason þurfti einmitt að bíta í það súra epli að vera tekinn út af í kjölfar þess að Thomas Delaney fékk rautt spjald á 35. mínútu. Rúnar Alex Rúnarsson var á varamannabekk FCK.

Úrslit kvöldsins
FCK 1-1 Napoli
Inter 1-3 Arsenal
Olympiacos 2-0 Leverkusen
Real Madrid 6-1 Monaco
Sporting 2-1 PSG
Tottenham 2-0 Dortmund
Villarreal 1-2 Ajax

