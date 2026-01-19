Vakti athygli að ung kærasta hans og barnið mætti til að fagna með

Sadio Mané, 33 ára sóknarmaður Senegals, fagnaði sigri landsliðsins í Afríkukeppni landsliða ásamt eiginkonu sinni, Aishu Tamba, sem er 20 ára, og nýfæddu fyrsta barni þeirra. Þetta var sjaldgæf opinber framkoma fjölskyldunnar eftir fæðingu barnsins og kom í kjölfar dramatíkar í úrslitaleiknum.
Mané lék lykilhlutverk í sigri Senegal, sem tryggði sér 1-0 sigur á Marokkó eftir framlengingu í úrslitaleiknum. Þetta var jafnframt svanasöngur Mané á Afríkukeppninni, en hann hafði fyrir mótið greint frá því að þetta yrði hans síðasta þátttaka á þessu stóra móta.
Úrslitaleikurinn var afar umdeildur. Senegal hafði fengið mark dæmt af sér undir lok venjulegs leiktíma og skömmu síðar fengu Marokkómenn vítaspyrnu. Þjálfari Senegal, Pape Thiaw, brást ókvæða við og kallaði leikmenn sína af velli í mótmælaskyni. Þetta leiddi til þess að leikurinn stöðvaðist í tæpar 16 mínútur áður en vítaspyrnan var loks tekin.
Á meðan urðu átök milli stuðningsmanna og óeirðalögreglu í Rabat, sem jók enn á spennuna í kringum leikinn. Senegal náði þó að halda haus í framlengingunni og tryggði sér sigurinn.
Eftir leikinn sást Mané sameinast eiginkonu sinni og barni á vellinum, þar sem hann fagnaði einum stærsta sigri ferils síns og lauk jafnframt glæsilegum kafla í landsliðsferli sínum á Afríkukeppninni.