City staðfestir kaupin á Marc Guehi

Manchester City hefur staðfest kaupin á Marc Guéhi frá Crystal Palace, en enski landsliðsmaðurinn hefur skrifað undir fimm og hálfs árs samning sem bindur hann félaginu til sumarsins 2031.
Guéhi, sem er 25 ára gamall, er annar leikmaðurinn sem City fær til liðs við sig í janúarglugganum, en fyrr í mánuðinum samdi félagið einnig við kantmanninn Antoine Semenyo frá Bournemouth.
Guéhi hefur á undanförnum árum fest sig í sessi sem einn besti miðvörður ensku úrvalsdeildarinnar.
Hann kemur til Etihad-vallarins eftir fjögurra og hálfs árs dvöl hjá Crystal Palace, þar sem hann lék alls 188 leiki í öllum keppnum, skoraði 11 mörk og lagði upp átta. Þá hefur hann einnig leikið 26 landsleiki fyrir England og er orðinn fastamaður í landsliðshópnum.
„Ég er gríðarlega ánægður og stoltur af því að vera orðinn leikmaður Manchester City,“ sagði Guéhi.
„Þetta er afrakstur allrar þeirrar vinnu sem ég hef lagt á mig og ég er nú kominn í besta félag Englands með ótrúlegan leikmannahóp.“