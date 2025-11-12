fbpx
Miðvikudagur 12.nóvember 2025

Virtur blaðamaður varpar sprengju um Guardiola

90 Mínútur

Íþróttavikan: Bjarni Helga og Elvar Geir – Landsliðsval og dramatík á bak við tjöldin í íslenska boltanum

433
433Sport

Elvar rak upp stór augu er hann skoðaði aðstæður í Bakú – Gæti orðið óþægilegt fyrir Arnar

433
Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 18:30

Getty Images

Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, er staddur í Bakú að fylgja eftir íslenska karlalandsliðinu sem mætir Aserbaísjan í undankeppni HM annað kvöld. Hann kannaði aðstæður á leikvanginum í dag og eitt vakti athygli.

Þetta er afar mikilvægur leikur fyrir Strákana okkar. Sigur þýðir líklega að jafntefli muni duga gegn Úkraínu í lokaleik undankeppninnar til að komast í umspil um sæti á HM vestan hafs næsta sumar. Umspilið færi þá fram í mars.

Leikurinn annað kvöld fer fram á Neftci-leikvanginum í Bakú og tók Elvar eftir því að Arnar Gunnlaugsson fær afar lítið pláss til að athafna sig, en aðeins 2 metrar eru frá varamannaskýlinu og að leikfletinum sjálfum.

„Þegar völlurinn var skoðaður vakti strax athygli að þar er þröngt á þingi og stúkurnar ofan í vellinum. Arnar landsliðsþjálfari, sem er vanur ógnarstórum boðvangi Laugardalsvallar, fær ekki mikið pláss til að athafna sig meðan á leik stendur,“ skrifar Elvar meðal annars í skýrslu sína um leikvanginn.

