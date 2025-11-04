Sjáðu harkalegar möttökur sem Trent fékk á Anfield og viðbrögð hans

Trent Alexander-Arnold fékk, eins og margir hefðu haldið, óblíðar móttökur á Anfield í kvöld.
Hann er auðvitað leikmaður Real Madrid í dag, sem mætir Liverpool í Meistaradeildinni eftir örfáar mínútur.
Stuðningsmenn Liverpool voru allt annað en ánægðir með að sjá þennan uppalda leikmann fara frítt til spænska stórliðsins í sumar og létu þeir það í ljós í kvöld.
Trent brást léttur við, eins og sjá má á meðfylgjandi myndbandi.
