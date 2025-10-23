Messi gerir nýjan þriggja ára samning við Miami – Verður þar til 41 árs

Lionel Messi hefur skrifað undir nýjan þriggja ára samning við Inter Miami, samningurinn gildi til loka árs árið 2028.
Gamli samningur Messi átti að renna út í lok þessa árs.
Inter Miami er að fara að byggja upp nýtt lið í kringum Messi en Sergio Busquets og Jordi Alba eru að leggja skóna á hilluna.
Messi verður 41 árs þegar þessi samningur klárast og er þetta því líklega hans síðasti samningur á ferlinum.
Messi hefur átt góðu gengi að fagna í Bandaríkjunum en bíður enn eftir því að vinna MLS bikarinn.