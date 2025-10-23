Messi gerir nýjan þriggja ára samning við Miami – Verður þar til 41 árs

fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 23. október 2025 15:59

Lionel Messi hefur skrifað undir nýjan þriggja ára samning við Inter Miami, samningurinn gildi til loka árs árið 2028.

Gamli samningur Messi átti að renna út í lok þessa árs.

Inter Miami er að fara að byggja upp nýtt lið í kringum Messi en Sergio Busquets og Jordi Alba eru að leggja skóna á hilluna.

Messi verður 41 árs þegar þessi samningur klárast og er þetta því líklega hans síðasti samningur á ferlinum.

Messi hefur átt góðu gengi að fagna í Bandaríkjunum en bíður enn eftir því að vinna MLS bikarinn.

