Höskuldur segir tíðindin af brottrekstri Halldórs hafa verið létt sjokk – „Fyrir utan að vera frábær þjálfari er hann geggjaður gaur“

Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks segir að það hafi verið töluverð viðbrigði að frétta af brottrekstri Halldórs Árnasonar úr starfi þjálfara. Hann lítur aftur á tímann með Halldór við stjórnvölinn jákvæðum augum.
Halldór, sem áður var aðstoðarmaður Óskars Hrafns Þorvaldssonar, gerði Blika að Íslandsmeisturum á fyrsta tímabili sínu sem aðalþjálfari í fyrra og kom liðinu í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar. Gengið í Bestu deildinni hefur þó ekki verið nógu gott.
„Þetta var smá sjokk og viðbrigði, með skömmum fyrirvara. Á sama tíma er stutt í næsta leik og mér finnst einbeitingin í hópnum klárlega á leiknum á morgun. Við hofum horft í þennan leik í langan tíma og akkúrat núna er þetta spurning um að knýja fram stemningu, frammistöðu og láta úrslitin fylgja með,“ segir Höskuldur, en Blikar mæta KuPS frá Finnlandi í Sambandsdeildinni á morgun.
Höskuldur er búinn að eiga gott spjall við Halldór frá því tíðindin bárust um brottrekstur hans á mánudag.
„Að sjálfsögðu, við erum búnir að taka gott spjall. Þetta voru sex ár af geggjuðu samstarfi. Karlamegin í Breiðabliki hefur ekki verið mikið um titla svo þetta hefur verið stórkostlegur tími, hlutlægt mat. Fyrir utan að vera frábær þjálfari er hann geggjaður gaur.“
Viðtalið við Höskuld er í spilaranum, en þar er einnig rætt um leikinn á morgun.