Framlengdu samning hans í kyrrþey á meðan hann var í veðmálabanni

Sandro Tonali skrifaði undir leynilegan samning við Newcastle á meðan hann afplánaði leikbann sitt vegna veðmálabrots, samning sem bindur hann nú við félagið til ársins 2030.
Samkvæmt Daily Mail rennur nýr samningur Ítalans út árið 2029, en Newcastle hefur einnig möguleika á að framlengja hann um eitt ár til viðbótar.
Hingað til hafði verið talið að samningur hans rynni út árið 2028 og að það yrði eitt af fyrstu verkefnum nýs íþróttastjóra, Ross Wilson, að framlengja hann. En undir stjórn fyrrverandi íþróttastjórans Dan Ashworth var samningur Tonali endurnýjaður í kyrrþey, að sögn sem merki um traust og trú beggja aðila.
Það hefur reynst Newcastle skynsamleg ákvörðun, þar sem Tonali hefur komið sterkur til baka eftir bannið og komið upp sem einn besti miðjumaður ensku úrvalsdeildarinnar.
Fyrri skýrslur um styttri samning gáfu til kynna að félagið gæti orðið viðkvæmt fyrir áhuga annarra liða, en nýju upplýsingarnar gefa Newcastle meiri öryggisstöðu.
Þó útilokar það ekki að félagið bjóði honum nýjan og bættan samning í nánustu framtíð. Ljóst er að frammistaða Tonali á vellinum hefur vakið athygli og að hann gæti fengið verðlaun fyrir hana, ef hann sjálfur óskar þess.
Tonali, sem kom til Newcastle frá AC Milan sumarið 2023, hefur verið lykilmaður á miðjunni eftir endurkomu sína og nýtur mikillar virðingar meðal stuðningsmanna félagsins.