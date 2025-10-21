Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu

Valur og Sigurður Egill Lárusson hafa gefið út sameiginlega yfirlýsingu, sem lesa má hér að neðan.
Sigurður sagði frá því á dögunum að hann væri svekktur með vinnubrögð stjórnarmanna hjá Val vegna þess hvernig var staðið að því að tilkynna honum að honum yrði ekki boðinn nýr samningur. Fékk hann að vita af þessu með skilaboðum á Messanger-forritinu.
Valur svaraði gagnrýni Sigurðar, sem er leikjahæsti leikmaður félagsins í efstu deild frá upphafi, með yfirlýsingu.
„Þegar stjórn félagsins tekur ákvarðanir er það með hagsmuni félagsins til framtíðar. Það er ekki fjárhagslega ábyrgt af okkar hálfu að greiða í framtíðinni fyrir afrek fortíðar. Stjórn knattspyrnudeildar Vals þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur við aðkomu okkar að málinu,“ sagði til að mynda í henni.
Sigurður svaraði þessu. „Ég verð einnig að fá að hnýta í eftirfarandi setningu sem mér finnst bæði ómakleg og lágkúruleg: “Það er ekki fjárhagslega ábyrgt af okkar hálfu að greiða í framtíðinni fyrir afrek fortíðar.“ Þetta mál snýst ekki um peninga eða fortíð, heldur um samskipti og virðingu. Ég hefði kosið að klára þennan kafla innan dyra félagsins á jákvæðan og heiðarlegan hátt en ekki með skilaboðum á messenger og yfirlýsingu í fjölmiðlum,“ sagði hann meðal annars.
Nú hafa báðir aðilar náð sáttum og Sigurður samþykkti afsökunarbeiðni Vals, eins og fram kemur í yfirlýsingunni.
Yfirlýsingin
Sigurður Egill Lárusson er leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild og er því fyrir löngu kominn í sögubækur félagsins. Viðskilnaður hans við félagið hefur verið til umræðu í fjölmiðlum síðustu daga þar sem Sigurður hefur lýst yfir óánægju sinni með vinnubrögð Björns Steinars Jónssonar, formanns knattspyrnudeildar Vals.
Hefur Sigurður tjáð sig opinberlega hvernig honum var tilkynnt sú ákvörðun stjórnar knattspyrnudeildar að bjóða honum ekki nýjan samning með skilaboðum í gegnum messenger. Ljóst er að samskiptin voru ekki með þeim hætti sem Knattspyrnufélagið Valur vill eiga við sína leikmenn og samræmast í engu gildum félagsins.
Björn Steinar átti fund með Sigurði Agli fyrr í dag þar sem farið var yfir þessi samskipti og var Sigurður formlega beðinn afsökunar á þeim. Sigurður tók þeirri afsökunarbeiðni.
Knattspyrnufélagið Valur mun sýna Sigurði þá virðingu sem honum ber í ljósi afreksferils hans hjá félaginu. Þessu máli er lokið af hálfu beggja aðila.
Björn Steinar Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Vals
Sigurður Egill Lárusson, leikjahæsti leikmaður Vals í efstu deild