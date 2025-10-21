Valur fékk leyfi frá HK til að ræða við Hermann – Þeir sem ráða í Kórnum farnir að skoða aðra kosti

Sagt var frá því á Fótbolta.net fyrr í dag að Valur væri komið í viðræður við Hermann Hreiðarsson um að taka við þjálfun liðsins.
Samkvæmt heimildum 433.is höfðu Valsmenn samband við HK og fengu leyfi til að fara í viðræður við Hermann sem er samningsbundinn félaginu.
Samkvæmt sömu heimildum er HK farið að horfa í kringum sig, telja forráðamenn félagsins að Hermann muni taka við Val. Margir góðir kostir eru í boði og starfið hjá HK spennandi.
Hermann stýrði HK í Lengjudeildinin á þessu ári en liðið tapaði úrslitaleiknum um sæti í Bestu deildinni.
Sumarið á undan stýrði hann ÍBV og kom liðinu þá upp í Bestu deildina.
Valur virðist vera að líta í kringum sig en við greindum frá því fyrr í dag að Ólafur Ingi Skúlason hefði hafnað Val til að taka við Breiðablik.
Srdjan Tufegdzic er í starfi sem þjálfari Vals en mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð hans hjá félaginu. Túfa hefur skilað góðu starfi á sínu fyrsta heila tímabili í starfi, hefur liðið skorað mest allra í Bestu deildinni. Hefur liðið tryggt sér Evrópusæti og fór alla leið í bikarúrslit þar sem liðið tapaðai fyrir Vestra. Svo virðist sem dagar hans séu taldir hjá félaginu.