Þrumuræða Carragher um Liverpool – Segir liðið vera eins og Real Madrid og að Slot verði að láta það virka

Jamie Carragher hefur gagnrýnt Liverpoolog leikmannakaup þess í sumar til skoðunar eftir fjórða tap liðsins í röð í öllum keppnum.
Liverpool tapaði 2-1 á heimavelli gegn erkifjendunum Manchester United á sunnudag, í framhaldi af ósigrum gegn Crystal Palace, Galatasaray og Chelsea. Þetta markar mikla lægð hjá lærisveinum Arne Slot, sem unnu ensku úrvalsdeildina á síðasta tímabili.
Í sumar var ráðist í miklar fjárfestingar, yfir 400 milljónir punda fóru í ný kaup. Þar á meðal voru Alexander Isak (125 milljónir punda) og Florian Wirtz (116 milljónir), auk Hugo Ekitike (79 milljónir) og Milos Kerkez (40 milljónir).
Carragher segir þó að leikmannaval Liverpool hafi ekki borið einkenni félagsins heldur minnt meira á Real Madrid. „Allir stuðningsmenn Liverpool hafa legið vakandi að velta fyrir sér hvaða kerfi liðið á að spila,“ sagði Carragher í viðtali við Sky Sports.
„Þetta voru ekki dæmigerð Liverpool-kaup, þetta voru Real Madrid-kaup að eyða í þá dýrustu.“
Hann gagnrýndi sérstaklega hvernig dýrustu leikmennirnir hafa setið á bekknum. „Ekitike hefur verið besti leikmaðurinn þeirra, er svo á bekknum. Sama með Wirtz. Þegar þú eyðir þessum upphæðum, vilja þeir sem samþykktu kaupin sjá leikmennina á vellinum.“
Carragher bætti við. „Ég var einn af þeim fáu sem var ekki spenntur fyrir Isak. Slot verður samt að finna leið til að koma bæði Isak og Ekitike inn í liðið, hann þarf að verða eins og Madrid-stjóri. Þegar þú kaupir svona dýra leikmenn verður þú að finna leið til að láta þá spila.“
Carragher segir að leikmannakaup Liverpool hafi áður byggst á skipulagi og langtímahugsun en að eftir leikinn á sunnudag hafi allt litið út eins og ringulreið á pappír.
„He NEEDS to make it work!“ @Carra23 on what Liverpool and Arne Slot need to do differently 🗣️ pic.twitter.com/sccHPrPTzz
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2025