Rooney með ráð til Arne Slot – Ráðleggur honum að bekkja þennan leikmann

Fyrrum stjarna Manchester United, Wayne Rooney, telur að Arne Slot, stjóri Liverpool, ætti að taka Alexander Isak úr byrjunarliðinu eftir óvæntan 2-1 tapleik gegn United á Anfield um helgina.
Liverpool, sem eru ríkjandi Englandsmeistarar, hafa nú tapað fjórum leikjum í röð í öllum keppnum og þurftu að þola sitt fyrsta tap á heimavelli gegn erkifjendunum í meira en áratug. Harry Maguire tryggði United sigurinn með skallamarki á 84. mínútu eftir að Cody Gakpo jafnaði leikinn.
Isak, sem gekk til liðs við Liverpool fyrir metfé, 125 milljónir punda, í sumar, átti í erfiðleikum enn á ný og hefur enn ekki skorað í ensku úrvalsdeildinni.
Á sama tíma hefur nýliðinn Hugo Ekitike, sem kom frá Eintracht Frankfurt fyrir 79 milljónir punda, byrjað frábærlega með þremur mörkum og einni stoðsendingu í fyrstu fimm deildarleikjum sínum áður en hann missti sætið til Isak.
Rooney segir að Slot ætti að setja Isak á bekkinn, þar sem hann sé einfaldlega ekki tilbúinn. „Ég myndi ekki spila Isak. Hann lítur ekki út fyrir að vera tilbúinn síðan hann kom frá Newcastle,“ sagði Rooney í The Wayne Rooney Show.
„Hann fékk ekki undirbúningstímabil og það skiptir öllu máli. Nú er hann að líða fyrir það. Á frammistöðunum einum, þá á hann ekki að vera fyrir framan Ekitike.“