Ásgerður segir þörf á naflaskoðun á Íslandi – „Finnst við aðeins sitja eftir, eiginlega í öllu“

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, fyrrum knattspyrnukona og þjálfari, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is.
Ásgerður, sem lék í fjölda ára í efstu deild með frábærum árangri, telur tíma til kominn á smá naflaskoðun í kvennaknattspyrnu á Íslandi. Vill hún til að mynda fjölga liðum í Bestu deildinni, en þau eru tíu í dag.
„Ég myndi vilja fjölga í tólf lið í deildinni, spýta aðeins í. Við þurfum að skoða starfið kvennamegin yfirhöfuð,“ sagði Ásgerður og útskýrði sitt mál nánar.
„Það er langt síðan íslenskt lið hefur gert eitthvað í Meistaradeildinni, sem dæmi. Við þurfum að skoða getustigið hérna, hvort leikmenn sem eru að fara út séu að fara á betra getustig. Félögin, formennirnir og KSÍ gætu alveg tekið vinnufund um hvað er að gerast kvennamegin í fótboltanum því það eru hvergi betri sóknartækifæri á að sækja peninga en í því.“
Ásgerður telur enn fremur að við séum að horfa á þjóðirnar í kringum okkur taka stærri skref en við er kemur að kvennaknattspyrnu.
„Mér finnst við aðeins sitja eftir, eiginlega í öllu, umgjörð um leiki, umfjöllun, markaðssetningu. Það eru allavega tækifæri til að gera betur á mjög mörgum stöðum.“
Þátturinn í heild er í spilaranum.