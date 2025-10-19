fbpx
Sunnudagur 19.október 2025

Líkur á að Trent verði heill heilsu fyrir endurkomuna á Anfield

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Árni Gautur opnar sig um glímuna við krefjandi sjúkdóm – „Þakklátur fyrir að hafa fengið að deila þessu“

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 19. október 2025 21:37

Skjáskot: RÚV

Lesa nánar

Fyrrum landsliðsmarkvörðurinn Árni Gautur Arason greindist með Huntington sjúkdóminn, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á taugakerfi líkamans, nokkrum árum eftir að ferli hans lauk. Hann opnar sig um þetta í einlægu samtali við RÚV í kvöld.

„Þetta er taugahrörnunarsjúkdómur sem ég greindist með fyrir svona tíu árum. Þetta er hæggerandi, það getur tekið mörg ár þangað til fólk fer að finna fyrir þessu,“ segir Árni Gautur.

„Eftir að ég kláraði ferilinn fékk ég að vita af þessu. Þetta var ekkert á meðan ég var að spila. Enda hefði það kannski ekkert verið það skemmtilegasta.“

Árni Gautur átti glæsilegan feril í Noregi og varð til að mynda Noregs meistari fimm sinnum á jafnmörgum árum með Rosenborg. Hann lék einnig með Manchester City, auk þess að spila 71 A-landsleik fyrir Íslands hönd, síðasti leikurinn 2010. Í viðtalinu segist Árni Gautur enn fylgjast vel með landsliðinu og er duglegur að mæta á leiki.

Árni Gautur hefur starfað sem lögfræðingur í Noregi síðan hanskarnir fóru á hilluna. „Þetta er náttúrulega krefjandi sjúkdómur. Maður reynir að gera sitt besta úr þessu. Ég reyni að horfa björtum augum á þetta. Ég reyni að vera duglegur að labba, fara í ræktina og hreyfa mig. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að æfa eða gera eitthvað. Það hjálpar mikið,“ segir hann.

„Ég er þakklátur fyrir að hafa fengið að deila þessu. Bara léttir,“ segir Árni Gautur enn fremur, en viðtalið við RÚV í heild er hér.

