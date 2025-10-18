Umræða sem þjálfarar þurfa að venjast – „Annað hvort erum við bestir í heimi eða kunnum ekki neitt“

Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, gat tengt við umræðuna sem Arnar Gunnlaugsson lenti í eftir leikinn við Úkraínu á dögunum. Hann ræddi þessi mál í Íþróttavikunni á 433.is.
Ísland tapaði 3-5 fyrir Úkraínu og mátti greina reiði hjá hluta þjóðarinnar og einnig í einhverjum fjölmiðlum. Það er stutt á milli í þessum bransa og allir voru í skýjunum eftir glæsilegt jafntefli við Frakka þremur dögum síðar.
„Arnar (Gunnlaugsson landsliðsþjálfari) er sölumaður mikill og hefur fengið leikmenn með sér og augljóslega marga í þjóðinni. Mér finnst skemmtilegra að lesa um íslenska landsliðið þegar það er örlítð meira jákvætt en það hefur verið síðustu ár.
Ég fann til með honum og leikmönnum (eftir leikinn við Úkraínu). Þetta er ekki ólíkt því sem er hér í hverri viku í Bergen, annað hvort erum við bestir í heimi eða kunnum ekki neitt. Arnar þarf bara að taka því og ég held að hann geri það,“ sagði Freyr.
„Þetta hefur verið pirrandi, ég get ímyndað mér það. En þeir mættu svo og tóku stig gegn Frökkunum. Og frammistaðan gegn Úkraínu var ekki galin, þó það sé auðvitað ekki í lagi að fá á sig fimm mörk.“
Ítarlegt viðtal við Frey er í spilaranum og hefst það þegar þátturinn er um það bil hálfnaður.