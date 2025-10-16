fbpx
Fimmtudagur 16.október 2025

Óvænt endurkoma – Englandsmeistari mætti til leiks með liði í níundu deild

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 16. október 2025 22:00

Aðdáendur Wythenshawe FC í ensku níundu deildinni urðu agndofa um helgina þegar fyrrverandi leikmaður Manchester United, Darren Gibson, steig óvænt aftur á völlinn, fjórum árum eftir að hann lagði skóna á hilluna.

Félagið birti myndband á samfélagsmiðlinum TikTok fyrir leik sinn gegn AFC Liverpool í North West Counties-deildinni, þar sem þeir sögðu: „Getið þið séð nýja fyrrverandi úrvalsdeildarleikmanninn okkar?“

Þegar leikmennirnir gengu út á völlinn varð fljótt ljóst að þar var um að ræða hinn 37 ára Gibson, sem lék 31 leik fyrir Manchester United og vann bæði enska úrvalsdeildartitilinn 2010–11 og deildarbikarinn tvisvar sinnum.

Eftir tíma sinn á Old Trafford lék hann með Everton, Sunderland og Wigan, áður en hann lauk ferlinum árið 2021 hjá Salford City.

Í endurkomunni sýndi Gibson að hann hefur engu gleymt og spilaði meira en helming leiksins þegar Wythenshawe vann 3-1 sigur.

Félagið hefur byrjað tímabilið vel og er nú í 4. sæti deildarinnar, aðeins þremur stigum frá toppnum með 28 stig eftir 13 leiki. Myndbandið af innkomu Gibson hefur þegar fengið meira en 700.000 áhorf á TikTok.

