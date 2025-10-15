Upplifun Viðars að skyndilega hafi verið ákveðið að sniðganga hann – „Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt“

Viðar Örn Kjartansson segir að það hafi skyndilega verið líkt og ákvörðun hafi verið tekin um að hann væri ekki lengur inni í myndinni hjá KA í sumar. Hann er á förum frá Akureyrarfélaginu eftir tímabil og ræddi þessi mál við Fótbolta.net.
„Ég kem í fyrra til KA, var í engu standi og er svolítið lengi í gang. Þegar ég svo kemst inn í liðið þá komumst við á magnað skrið, fórum úr einhverjum örfáum stigum í það að vera hársbreidd frá efri hlutanum, vinnum bikarinn og komumst í Evrópu. Við vorum að vinna stærri liðin heima, oft öruggt, og ég komst sjálfur í gang þegar leið á. Ég átti þátt í nokkuð mörgum mörkum og þetta var virkilega flott eftir fyrri umferðina,“ sagði Viðar, sem sneri heim til Íslands úr atvinnumennsku í fyrra.
„Það var planið að byggja ofan á það, ýmislegt sem ég lagði á mig í vetur til að gera það. Ég lenti í því að meiðast í janúar, fannst mér ég vera í fínu standi komandi inn í tímabilið en held það hafi verið liðnar 20 mínútur af 2. umferðinni þegar ég togna. Það er þétt spilað í byrjun móts svo ég missi af næstu leikjum, slæm byrjun fyrir mig, var frá í þrjár vikur.
Liðinu gekk alls ekki vel, enginn í raun sem spilaði vel og við náðum ekki í úrslit. Ég spila 1-2 leiki eftir meiðslin en svo fannst mér eins og hefði verið ýtt á einhvern takka, ákveðið að ég myndi bara ekki spila mikið meira,“ sagði Viðar.
Viðar segir að seinni hluta sumars sé eins og Hallgrímur Jónasson þjálfari hafi ákveðið að veðja á aðra menn og að skyndilega væri krafta Viðars vart óskað lengur.
„Ég byrjaði síðasta leikinn í fyrri umferðinni en spila svo bara einhverjar 40 mínútur spilaðar í næstu ellefu leikjum. Ég veit ekki af hverju, en það var eins og maður hefði verið tekinn út fyrir sviga og ákveðið að maður myndi ekki spila mikið meira. Það var einhver áherslubreyting eða hvað það var, ákveðið að spila einhverjum öðrum leikmönnum, eða þannig leit það allavega út. Ég fattaði það bara mjög snemma og þótti það leiðinlegt. Mér fannst ég eiga skilið að spila meira, ég er búinn að vera heill heilsu og æfa eins og vitleysingur núna í nokkra mánuði, en ekkert spilað. Mig langaði að fara um mitt sumar og fara eitthvert sem ég fengi að spila, en það gekk ekki upp. Þetta hefur verið ósköp leiðinlegt, varðandi spiltímann, í sumar.“