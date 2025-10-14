Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki

fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 14. október 2025 13:04

Mynd: DV/KSJ

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins, hefur valið hóp sem mætir Norður-Írlandi í umspili Þjóðadeildarinnar.

Takist Ísland að leggja Norður-Írland að velli heldur liðið sæti sínu í A-deild. Ef viðureignin tapast fellur liðið í B-deild. Mikilvægt er að halda sér í A-deild upp á að komast í væna stöðu fyrir undankeppni HM.

Fyrri leikurinn fer fram í Ballymena föstudaginn 24. október kl. 18:00 að íslenskum tíma. Seinni leikurinn fer síðan fram á Laugardalsvelli þriðjudaginn 28. október kl. 18:00.

Hópurinn

Telma Ívarsdóttir – Glasgow Rangers – 12 leikir

Fanney Inga Birkisdóttir – BK Häcken – 8 leikir

Cecilía Rán Rúnarsdóttir – Inter Milan – 23 leikir

Hafrún Rakel Halldórsdóttir – Bröndby IF – 17 leikir, 1 mark

Ingibjörg Sigurðardóttir – SC Freiburg – 78 leikir, 2 mörk

Glódís Perla Viggósdóttir – FC Bayern Munich – 140 leikir, 12 mörk

Guðrún Arnardóttir – SC Braga – 55 leikir, 1 mark

Arna Eiríksdóttir – Valerenga – 2 leikir

Sædís Rún Heiðarsdóttir – Valerenga – 21 leikur

Hildur Antonsdóttir – Madrid CFF – 29 leikir, 2 mörk

Alexandra Jóhannsdóttir – Kristianstads DFF – 58 leikir, 6 mörk

María Catharina Ólafsd. Gros – Linköping FC

Katla Tryggvadóttir – ACF Fiorentina – 9 leikir

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir – Inter Milan – 57 leikir, 15 mörk

Amanda Jacobsen Andradóttir – FC Twente – 25 leikir, 2 mörk

Thelma Karen Pálmadóttir – FH

Sandra María Jessen – 1. FC. Köln – 57 leikir, 7 mörk

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir – RSC Anderlecht

Sveindís Jane Jónsdóttir – Angel City FC – 54 leikir, 15 mörk

Hlín Eiríksdóttir – Leicester City F.C. – 52 leikir, 7 mörk

Diljá Ýr Zomers – SK Brann – 20 leikir, 2 mörk

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir – RB Leipzig – 8 leikir

Agla María Albertsdóttir – Breiðablik – 64 leikir, 4 mörk

