Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins, hefur valið hóp sem mætir Norður-Írlandi í umspili Þjóðadeildarinnar.
Takist Ísland að leggja Norður-Írland að velli heldur liðið sæti sínu í A-deild. Ef viðureignin tapast fellur liðið í B-deild. Mikilvægt er að halda sér í A-deild upp á að komast í væna stöðu fyrir undankeppni HM.
Fyrri leikurinn fer fram í Ballymena föstudaginn 24. október kl. 18:00 að íslenskum tíma. Seinni leikurinn fer síðan fram á Laugardalsvelli þriðjudaginn 28. október kl. 18:00.
Hópurinn
Telma Ívarsdóttir – Glasgow Rangers – 12 leikir
Fanney Inga Birkisdóttir – BK Häcken – 8 leikir
Cecilía Rán Rúnarsdóttir – Inter Milan – 23 leikir
Hafrún Rakel Halldórsdóttir – Bröndby IF – 17 leikir, 1 mark
Ingibjörg Sigurðardóttir – SC Freiburg – 78 leikir, 2 mörk
Glódís Perla Viggósdóttir – FC Bayern Munich – 140 leikir, 12 mörk
Guðrún Arnardóttir – SC Braga – 55 leikir, 1 mark
Arna Eiríksdóttir – Valerenga – 2 leikir
Sædís Rún Heiðarsdóttir – Valerenga – 21 leikur
Hildur Antonsdóttir – Madrid CFF – 29 leikir, 2 mörk
Alexandra Jóhannsdóttir – Kristianstads DFF – 58 leikir, 6 mörk
María Catharina Ólafsd. Gros – Linköping FC
Katla Tryggvadóttir – ACF Fiorentina – 9 leikir
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir – Inter Milan – 57 leikir, 15 mörk
Amanda Jacobsen Andradóttir – FC Twente – 25 leikir, 2 mörk
Thelma Karen Pálmadóttir – FH
Sandra María Jessen – 1. FC. Köln – 57 leikir, 7 mörk
Vigdís Lilja Kristjánsdóttir – RSC Anderlecht
Sveindís Jane Jónsdóttir – Angel City FC – 54 leikir, 15 mörk
Hlín Eiríksdóttir – Leicester City F.C. – 52 leikir, 7 mörk
Diljá Ýr Zomers – SK Brann – 20 leikir, 2 mörk
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir – RB Leipzig – 8 leikir
Agla María Albertsdóttir – Breiðablik – 64 leikir, 4 mörk