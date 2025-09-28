fbpx
Sunnudagur 28.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Potter tjáir sig eftir brottreksturinn

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Stór umferð framundan í þeirri Bestu – Sævar Atli á línunni frá Lille

433
433Sport

Gunnar Heiðar ekki áfram í Njarðvík

Helgi Fannar Sigurðsson
Sunnudaginn 28. september 2025 14:44

Gunnar Heiðar Þorvaldsson, þjálfari Njarðvíkur/ Mynd: Viðburðastofa Vestfjarða

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Gunnar Heiðar Þorvaldsson verður ekki áfram þjálfari Njarðvíkur. Þetta staðfesti félagið í dag.

Gunnar hefur átt góðu gengi að fagna í Njarðvík undanfarin tímabil og skilaði liðinu í 2. sæti Lengjudeildarinnar í haust, en liðið tapaði svo gegn Keflavík í umspilinu.

Tilkynning Njarðvíkur
Samningur Gunnars Heiðars við Njarðvík er að renna út og hefur verið tekin sameiginleg ákvörðun um að hefja ekki viðræður um áframhaldandi samstarf.

Gunnar Heiðar tók við Njarðvíkurliðinu um mitt tímabil 2023. Með góðum endaspretti náði liðið að halda sæti sínu í Lengjudeildinni og gerðu Gunnar og Njarðvík með sér tveggja ára áframhaldandi samning.
Árið 2024 jafnaði liðið besta árangur Njarðvíkur í Lengjudeild sem var þá 6. sæti.
Sett voru skýr markmið að bæta besta árangur félagsins sem tókst þar sem liðið endaði í 2. sæti Lengjudeildarinnar, og fór í umspilið þar sem við því miður lutum í lægra haldi gegn Keflavík.

„Stjórn knattspyrnudeildar þakkar Gunnari innilega fyrir gott og árangursríkt samstarf síðastliðin 2 og hálft ár.
Stjórn Knattspyrnudeildar Njarðvíkur óskar Gunnari jafnframt velfarnaðar og góðs gengis í framtíðinni.”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Gunnar Heiðar ekki áfram í Njarðvík
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hugnast ekki hugmyndin en KSÍ veitir ekki af peningnum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Chamberlain hættir með Breiðablik og fer til Svíþjóðar
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Óli Kristjáns hættir með Þrótt – Verður aðstoðarþjálfari landsliðsins
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Potter tjáir sig eftir brottreksturinn
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Botnar ekki í skipulagi KSÍ – „Algjörlega galin uppsetning“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Hver er staðan á Pogba?

Mest lesið

Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Ótrúleg staðreynd um hörmulegt gengi Manchester United
Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Hver er staðan á Pogba?
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Gerður að blóraböggli á Hlíðarenda? – „Í tísku að tala niður Aron“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Þetta er líklegasti aðilinn til að verða kjörinn bestur í heimi á næsta ári
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það

Sjáðu mark Ronaldo frá því í gær – Tileinkaði látnum föður sínum það
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Rappari sem var að losna úr fangelsi sakar Alli um að skulda sér væna summu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þetta þarf að gerast svo Ísrael verði hent úr leik – Bandaríkjamenn vilja ekki sjá það gerast
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“

Hrósar Frey í hástert – „Hann er að skapa geðveika stemningu“
433Sport
Í gær

Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar

Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
433Sport
Í gær
Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
433Sport
Í gær

„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“

„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
433Sport
Í gær
Tjáir sig í fyrsta sinn um þá ásökun að hann sé nauðgari – „Það særir mig, sérstaklega þegar þetta eru lygar“
433Sport
Í gær
Margir leikmenn United sagðir hafa fundið til með Garnacho síðustu helgi
433Sport
Í gær

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana

Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
433Sport
Í gær

Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum

Íslandsvinur varpar sprengju – Margir aðdáendur í sárum
433Sport
Í gær
Slot hrósar eigendum Liverpool – Borga eiginkonu Jota 23 milljónir á viku næstu tvö árin
433Sport
Í gær
United hugar að breytingum á nýja vellinum – Sleppa líklega sirkustjaldinu
433Sport
Í gær

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
433Sport
Í gær
Einlægur Sævar Atli í viðtali: Ótrúlegar vikur í kjölfar vonbrigða í sumar – „Þá varð allt svolítið svart“
433Sport
Í gær
Valur lánar Ragnheiði til Hollands
433Sport
Í gær
Skrifar nokkuð óvænt undir eftir mikla óvissu í sumar
433Sport
Í gær

Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum

Reyna að selja Vlahovic í janúar – Tvö ensk stórlið á eftir honum
433Sport
Í gær

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara

Góð tíðindi fyrir Fantasy-spilara
433Sport
Í gær
Mourinho segir þessi tíðindi tómt kjaftæði
433Sport
Í gær

Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“

Spyr hvers vegna þetta gerist á Íslandi enn eitt árið – „Það þarf einhver félagsfræðingurinn að skoða það“
433Sport
Í gær
Lykilmaður United missti ástvin og verður ekki með
433Sport
Í gær
Arne Slot segir að um falsfrétt hafi verið að ræða – „Hjá þessu félagi má gera mistök án þess að fá sekt“
433Sport
Í gær

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum

Tottenham strax farið að plana að ganga frá kaupunum
433Sport
Í gær

Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær

Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær
433Sport
Fyrir 2 dögum
Eigendur Tottenham neita að selja
433Sport
Fyrir 2 dögum
Breytingar hjá Amorim urðu til þess að ungir leikmenn rugluðust – Urðu að taka Uber