Staðfesta andlát unga mannsins – Fékk alvarlega áverka um helgina

Chichester City hefur staðfest andlát Billy Vigar, fyrrum unglingastjarna Arsenal og núverandi leikmanns Chichester City, hann hafði legið í dái á sjúkrahúsi eftir alvarlegt höfuðhögg sem hann varð fyrir í leik um síðustu helgi.
Vigar, sem var 21 árs framherji, meiddist alvarlega í upphafi leiks í Isthmian Premier-deildinni (sjöunda deild enska fótboltans). Atvikið átti sér stað innan fyrstu 15 mínútna leiksins.
Í tilkynningu frá Chichester City sagði á samfélagsmiðlinum X segir: „Billy varð fyrir alvarlegum heilaskaða og er nú í dái á gjörgæslu, þar sem hann fær bestu mögulegu meðferð. Það er of snemmt að segja til um horfur og jafnvel þó allt fari vel, þá er löng endurhæfing framundan.“
Nú er ljóst að hann lést eftir þessa áverka.
Some very sad news to bring you.
Chichester City FC and former Arsenal striker Billy Vigar has passed away at the age of 21. pic.twitter.com/voNkjHZtlj
— BBC Sport (@BBCSport) September 25, 2025
Samkvæmt Sussex World er talið að meiðslin hafi ekki orðið við árekstur við annan leikmann, heldur í árekstri við harðan flöt utan vallar.
Vigar fékk aðhlynningu frá sjúkraliði á vellinum áður en hann var fluttur með sjúkrabíl og svo fluttur með þyrlu á sjúkrahús í London. Leikurinn var strax stöðvaður og leik hætt.
Billy Vigar hóf feril sinn hjá Arsenal aðeins 14 ára gamall og komst upp í U21-liðið. Hann lék einnig með Derby County og Eastbourne Borough á lánssamningum áður en hann yfirgaf Arsenal árið 2024 og gekk til liðs við Hastings United í neðri deildum Englands.