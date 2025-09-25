Hinn ungi Rio skrifar undir

Rio Ngumoha hefur skrifað undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við Liverpool. Félagið staðfesti þetta í dag.
Rio er aðeins 17 ára gamall en er þegar orðinn hluti af aðalliði Liverpool. Skoraði hann eftirminnilegt sigurmark gegn Newcastle í ensku úrvalsdeildinni fyrir nokkrum vikum.
Er hann hluti af áætlunum Liverpool til framtíðar, en þessi fyrsti atvinnumannasamningur gildir til 2028.
Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️
Congratulations, Rio 👏
— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2025