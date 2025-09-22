Sveindís Jane á erfitt með að taka undir orðræðu margra Íslendinga í sumar

Sveindís Jane Jónsdóttir landsliðskona og leikmaður Angel City í Bandaríkjunum segir djúpt í árina tekið að kalla frammistöðu Íslands á EM í sumar vonbrigði.
Ísland lenti í fýsilegum riðli með Finnlandi, Sviss og Noregi en tapaði öllum leikjunum í riðlakeppninni og sat þar með eftir. Margir voru vonsviknir með gengið.
„Ég held að fólk skilji ekki alveg hvað það er erfitt að komast í Evrópuúrslitin. Það er sigur í sjálfu sér að komast þangað. En auðvitað vildum við vinna alla leiki og komast áfram úr riðlinum, eins og við ætluðum okkur náttúrulega.
En mér finnst bara frábært að Ísland sé á þeim stað að geta tryggt sér sæti í úrslitunum, eins og við höfum gert fimm sinnum í röð, og það er í sjálfu sér mikið afrek að litla Ísland skuli komast á Evrópumótið. Auðvitað viljum við vinna alla okkar leiki, en við erum að spila gegn frábærum liðum sem vilja það líka. Að við höfum valdið vonbrigðum eru mjög stór orð. Við lentum í góðum riðli og hefðum getað gert betur, en það að komast á EM er ákveðinn sigur í sjálfum sér,“ sagði Sveindís í viðtali við Morgunblaðið um helgina.