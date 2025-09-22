fbpx
Mánudagur 22.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Svona virkar klásúlan í samningi Kane næsta sumar

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Leikmaður Arsenal gæti verið mikið meiddur

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 22. september 2025 13:17

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Noni Madueke mun fara í skoðanir í dag vegna meiðsla á hné sem hann varð fyrir gegn Manchester City.

Enski kantmaðurinn fór af velli í hálfleik í 1-1 jafntefli í gær. Flestir héldu að um taktíska skiptingu Mikel Arteta væri að ræða en svo kom í ljós að hann hefði meiðst.

Nú mun væntanlega koma í ljós bráðlega hvort Madueke sé alvarlega meiddur.

Það yrði mikið högg fyrir Arsenal sem hefur verið að glíma við mikil meiðsli lykilmanna í upphafi tímabils. Bukayo Saka er að snúa aftur eftir meiðsli en Martin Ödegaard og Kai Havertz eru á meðal manna sem eru frá.

Madueke gekk í raðir Arsenal frá Chelsea á rúmar 50 milljónir punda í sumar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 11 mínútum
Leikmaður Arsenal gæti verið mikið meiddur
433Sport
Fyrir 42 mínútum
Svona virkar klásúlan í samningi Kane næsta sumar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ballon d’Or-verðlaunahátíðin fer fram í kvöld
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Talið tímaspursmál hvenær verður tekið í gikkinn – Hver verður eftirmaður Potter?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Sjáðu alla dramatíkina í kringum dóm Sigurðar í gær – Framarar brjálaðir
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mourinho hélt að hann fengi annað starf
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Er orðinn vel þreyttur á markverði sínum og skoðar aðra möguleika eftir atvikið á Old Trafford
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Sveindís Jane á erfitt með að taka undir orðræðu margra Íslendinga í sumar

Mest lesið

Sighvatur og eiginkona hans borguðu 240 þúsund krónur fyrir bólusetningu hér á landi – Kostar ekkert á Kýpur
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Tyler Robinson látinn vera í sérstökum sloppi til að koma í veg fyrir sjálfsvíg – Hótaði að taka eigið líf

Nýlegt

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Gat ekki keypt snakk í friði þegar hann var í Biggest Loser
Mourinho hélt að hann fengi annað starf
Margverðlaunuð sýrlensk kvikmyndagerðarkona á RIFF
Góð ráð varðandi hönnun – Hægt að fyrirbyggja kostnaðarsöm mistök
Er orðinn vel þreyttur á markverði sínum og skoðar aðra möguleika eftir atvikið á Old Trafford
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Yfirgefur besti maður KR skútuna? – „Kæmi lítið á óvart ef hann bara kominn með nóg af þessu“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Ótrúlegt hrun á Ísafirði – Verra á nokkrum vikum en þremur mánuðum þar á undan

Ótrúlegt hrun á Ísafirði – Verra á nokkrum vikum en þremur mánuðum þar á undan
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Brotnaði niður í beinni er hún ræddi fyrrum yfirmanninn sem féll frá um helgina – „Ég er viss um að hann væri stoltur“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Rashford mætti seint og var refsað
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arteta í sögubækurnar í gær – Enginn annar náð þessu gegn Guardiola

Arteta í sögubækurnar í gær – Enginn annar náð þessu gegn Guardiola
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara

Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
433Sport
Í gær
Fengu hressilega á baukinn fyrir slæma meðferð á leigubílstjóra – Þetta gerðu þeir á meðan hann skrapp út úr bílnum
433Sport
Í gær

Jóhann botnar ekki í fólki sem tuðar yfir þessu – „Hef aldrei skilið þessa umræðu“

Jóhann botnar ekki í fólki sem tuðar yfir þessu – „Hef aldrei skilið þessa umræðu“
433Sport
Í gær
Rýndu í umdeild orð formannsins í Vesturbænum: Telur að menn hafi ekki séð svo slæma stöðu fyrir – „Færð bara skrýtin ummæli á þessum tímapunkti“
433Sport
Í gær
Læsti eiginkonu sína úti eftir að hann kom heim og sá hvað hún hafði gert
433Sport
Í gær

Giggs segir upp störfum

Giggs segir upp störfum
433Sport
Í gær

Ferðast 11 ár aftur í tímann er hann fylgist með Garðbæingum – „Farið að minna á þetta örlagaríka sumar“

Ferðast 11 ár aftur í tímann er hann fylgist með Garðbæingum – „Farið að minna á þetta örlagaríka sumar“
433Sport
Í gær
Arteta setur nýja stranga reglu – Kostar leikmenn allt að 200 þúsund krónum á leikdegi
433Sport
Fyrir 2 dögum
Biður til guðs að Ratcliffe gefi sér og Amorim meiri tíma
433Sport
Fyrir 2 dögum

Jóhann telur að fáir á Íslandi hefðu þolað þetta högg – „En það stingur að það sé ekki brugðist við“

Jóhann telur að fáir á Íslandi hefðu þolað þetta högg – „En það stingur að það sé ekki brugðist við“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ronaldo reiður yfir fréttum í heimalandinu – „Fávitar sem skilja ekki neitt í fótbolta“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Segir frá skilaboðum sem hann fékk frá Diogo Jota – Sýnir hvaða mann hann hafði að geyma
433Sport
Fyrir 2 dögum

Birgir segir breytinga þörf eftir uppákomuna í Keflavík en lausnin er í sjónmáli – „Hef áhyggjur af heilindum leiksins þarna“

Birgir segir breytinga þörf eftir uppákomuna í Keflavík en lausnin er í sjónmáli – „Hef áhyggjur af heilindum leiksins þarna“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Amorim harður á sínu – „Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta“

Amorim harður á sínu – „Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ræddu stöðu Halldórs eftir svakalegt fjaðrafok í Kópavogi – „Enginn að tala um það í dag, heldur bara hvað allt er ömurlegt þarna“

Ræddu stöðu Halldórs eftir svakalegt fjaðrafok í Kópavogi – „Enginn að tala um það í dag, heldur bara hvað allt er ömurlegt þarna“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hér er mesta spennan fyrir lokaumferðina
433Sport
Fyrir 2 dögum
Allt á suðupunkti á Sauðárkróki í kvöld – Segir níu aðila úr gæslu hafa þurft að fylgja Sveini af vettvangi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Fékk ekki að fara en fær launahækkun

Fékk ekki að fara en fær launahækkun
433Sport
Fyrir 2 dögum

Með því að lifa tvöföldu lífi hélt hann framhjáhaldinu gangandi í tvö ár – Þetta litla atvik varð til þess að allt kom upp á yfirborðið

Með því að lifa tvöföldu lífi hélt hann framhjáhaldinu gangandi í tvö ár – Þetta litla atvik varð til þess að allt kom upp á yfirborðið
433Sport
Fyrir 2 dögum
Rashford vill ekki snúa aftur til Manchester United
433Sport
Fyrir 2 dögum
Er arftaki Lewandowski á Ítalíu? – Einnig áhugi í Manchester og Madríd