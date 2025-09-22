Dembele vann Ballon d’Or kjörið í kvöld – Yamal endaði í öðru sæti

Ousmane Dembele hefur verið kjörinn besti knattspyrnumaður í heimi og hlýtur hann hinn eftirsótta Gullknött.
Ballon d’Or verðlaunin eru þau eftirsóttustu sem leikmaður getur unnið og var það franski sóknarmaðurinn sem vann þau.
Dembele var magnaður í liði PSG sem vann Meistaradeild Evrópu í vor. Lamine Yamal leikmaður Barcelona endar í öðru sæti.
Mo Salah hjá Liverpool fær fjórða sætið en Vitinha miðjumaður PSG tekur þriðja sætið.
Svona var listinn í karlaflokki:
1 – Ousmane Dembele
2 – Lamine Yamal
3rd: Vitinha
4th: Mohamed Salah
5th: Raphinha
6th: Achraf Hakimi
7th: Kylian Mbappé
8th: Cole Palmer
9th: Gianluigi Donnarumma
10th: Nuno Mendes
Í kvennaflokki var það Aitana Bonmatí leikmaður Barcelona og spænska landsliðsins sem vann Gullknöttinn í kvennaflokki.
Þetta er í þriðja skiptið sem Bonmatí vinnur þessi eftirsóttu verðlaun og það á þremur árum.