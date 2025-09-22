Blikar telja sig hafa verið rænda á Hlíðarenda í kvöld: – Sjáðu atvikið – „Þetta er bara rán“

Leikmenn Breiðabliks telja sig hafa verið rænda á Hlíðarenda í kvöld, í aðdraganda þess að Valur jafnaði var hendi á Hólmar Örn Eyjólfsson leikmanns Vals.
Valur og Breiðablik gerðu 1-1 jafntefli í Bestu deild karla í kvöld, dramatík var í leiknum þar sem Valur jafnaði í uppbótartíma. Blikar komust yfir í síðari hálfleik þegar Markus Nakkim varnarmaður Vals braut klaufalega af sér og vítaspyrna réttilega dæmd.
Höskuldur Gunnlaugsson fór á punktinn og gerði enginn mistök. Allt stefndi í fyrsta sigur Blika í deildinni í tvo mánuði.
Það var hins vegar langt inn í uppbótartíma þar sem boltinn fór í hönd Valgeirs Valgeirssonar og vítaspyrna dæmd, Tryggvi Hrafn Haraldsson fór á punktinn og skoraði.
Vítaspyrnan var dæmd eftir hornspyrnu sem Valur fékk en þegar boltinn fór út af sást greinilega í sjónvarpi að Hólmar sló boltann. Vilhjálmur Alvar og hans aðstoðarmenn sáu það eki.
Eyþór Helgi Birgisson fyrrum framherji ÍBV, HK og fleiri liða birtir myndband af atvikinu á X-inu. „Hversu blindur þarftu að vera Vilhjalmur Alvar!! Þetta er bara rán!!,“ skrifar Eyþór.
Hversu blindur þarftu að vera Vilhjalmur Alvar!! Þetta er bara rán!! @footballiceland @Fotboltinet pic.twitter.com/e0DHjYUPbh
— Eyþór Helgi (@EysiBirgis) September 22, 2025
Með jafnteflinu heldur Valur sex stiga forskoti á Blika sem sitja í fjórða sætinu og aðeins fjórir leikir eftir.
Sigrinum er fagnað í Víkinni en Víkingur er nú komið með fjögurra stiga forskot á toppi deildarinnar þegar fjórar umferðir eru eftir.