Föstudagur 19.september 2025

Tveir mikilvægir menn snúa aftur fyrir Amorim á morgun

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 19. september 2025 17:30

Ruben Amorim stjóri Manchester United hefur staðfest að bæði Mason Mount og Matehus Cunha séu klárir í slaginn gegn Chelsea um helgina.

Þeir félagar hafa verið meiddir undanfarið og misstu af leiknum gegn Manchester City um liðna helgi.

Cunha og Mount meiddust báðir í eina sigri tímabilsins sem kom gegn Burnley.

United tekur á móti Chelsea á Old Trafford á morgun þar sem mikið er í húfi fyrir Amorim til að halda starfinu.

Mount og Cunha byrjuðu báðir fyrstu þrjá leiki tímabilsins og gætu fengið traustið á morgun.

