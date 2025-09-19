fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Með því að lifa tvöföldu lífi hélt hann framhjáhaldinu gangandi í tvö ár – Þetta litla atvik varð til þess að allt kom upp á yfirborðið

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Rashford vill ekki snúa aftur til Manchester United

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 19. september 2025 20:00

Getty Images

Marcus Rashford nýtur sín hjá Barcelona og vill vera hjá spænska stórliðinu næstu árin.

Enski sóknarmaðurinn fór á láni til Börsunga frá Manchester United í sumar, en hann var ekki inni í myndinni hjá Ruben Amorim á Old Trafford.

Rashford skoraði bæði mörk Barcelona í 1-2 sigri á Newcastle í Meistaradeildinni í gær og var himinnlifandi eftir leik.

„Ég vil vera eins lengi og mögulegt er hjá Barcelona. Mig langar að hjálpa liðinu að vinna, hvernig sem ég geri það,“ sagði hann.

„Ég finn fyrir því að stjórinn hefur trú á mér. Ég vissi að Hansi Flick væri frábær áður en ég kom en það er unaður að starfa með honum.“

Talið er að Barcelona geti keypt Rashford frá United að lánssamningnum loknum.

