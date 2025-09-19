Óvæntar breytingar á bak við tjöldin hjá Arsenal – Lykilmaður hverfur á braut

Tim Lewis, varaformaður Arsenal og einn nánasti ráðgjafi eigandans Stan Kroenke, lætur af störfum í óvæntum stjórnarskiptum hjá félaginu.
Lewis, 62 ára lögfræðingur og stjórnunarfræðingur, hefur starfað náið með eigendum félagsins, Kroenke Sports & Entertainment (KSE), frá árinu 2007.
Hann tók sæti í stjórn Arsenal árið 2020 og var síðar gerður að varaformanni í mars 2023.
Brottför hans markar umtalsverða breytingu á völdum innan félagsins, þar sem Josh Kroenke, sonur Stan og 45 ára að aldri, hefur tekið æ ríkari þátt í daglegum rekstri félagsins og mun halda áfram að auka áhrif sín.
Jafnframt hefur Arsenal tilkynnt að Richard Garlick, núverandi framkvæmdastjóri, muni taka við sem forstjóri félagsins.