Háttsettur maður hjá Chelsea hættir – Eru ekki að finna fyrirtæki til að borga uppsett verð

Casper Stylsvig, tekjustjóri Chelsea, hefur yfirgefið félagið eftir að eigendateymið náði ekki samkomulagi um nýjan treyjustyrktarsamning.
Samkvæmt enskum blöðum hafði Stylsvig í sumar fengið tilboð frá nokkrum mögulegum styrktaraðilum, en þeim var öllum hafnað af eigendahópnum sem leiddur er af Clearlake Capital, þar sem þau stóðust ekki væntingar félagsins sem settu verðmiðann á 55 milljónir punda á ári.
Eftir að Chelsea vann Heimsmeistarakeppni félagsliða hefur sú upphæð hækkað, og nú vilja eigendur á bilinu 60–65 milljónir punda árlega fyrir auglýsingu á treyju liðsins.
Ef slíkur samningur næst, myndi hann setja Chelsea í efstu hillu með stórliðunum Manchester City (Etihad – £67,5m) og Manchester United (Snapdragon – £60m).
Riyadh Air, sádi-arabískt flugfélag, hefur verið orðað við samning við Chelsea, en eins og er er félagið enn eina liðið í úrvalsdeildinni sem spilar án aðalstyrktaraðila á búningum sínum.
Stylsvig er annar háttsetti stjórnarmaðurinn sem lætur af störfum hjá félaginu á innan við ári.
Fyrri styrktarsamningur Chelsea við farsímafyrirtækið Three, sem var 40 milljón punda á ári, rann út í lok tímabilsins 2022/23 sem var það fyrsta undir nýjum eigendum eftir kaup þeirra á félaginu af Roman Abramovich.