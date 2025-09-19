Háttsettur maður hjá Chelsea hættir – Eru ekki að finna fyrirtæki til að borga uppsett verð

fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Goðsögn United ósátt með ákvörðun sumarsins – „Ég hafði aldrei heyrt um Lammens“

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 19. september 2025 07:30

Casper Stylsvig, tekjustjóri Chelsea, hefur yfirgefið félagið eftir að eigendateymið náði ekki samkomulagi um nýjan treyjustyrktarsamning.

Samkvæmt enskum blöðum hafði Stylsvig í sumar fengið tilboð frá nokkrum mögulegum styrktaraðilum, en þeim var öllum hafnað af eigendahópnum sem leiddur er af Clearlake Capital, þar sem þau stóðust ekki væntingar félagsins sem settu verðmiðann á 55 milljónir punda á ári.

Eftir að Chelsea vann Heimsmeistarakeppni félagsliða hefur sú upphæð hækkað, og nú vilja eigendur á bilinu 60–65 milljónir punda árlega fyrir auglýsingu á treyju liðsins.

Ef slíkur samningur næst, myndi hann setja Chelsea í efstu hillu með stórliðunum Manchester City (Etihad – £67,5m) og Manchester United (Snapdragon – £60m).

Riyadh Air, sádi-arabískt flugfélag, hefur verið orðað við samning við Chelsea, en eins og er er félagið enn eina liðið í úrvalsdeildinni sem spilar án aðalstyrktaraðila á búningum sínum.

Stylsvig er annar háttsetti stjórnarmaðurinn sem lætur af störfum hjá félaginu á innan við ári.

Fyrri styrktarsamningur Chelsea við farsímafyrirtækið Three, sem var 40 milljón punda á ári, rann út í lok tímabilsins 2022/23 sem var það fyrsta undir nýjum eigendum eftir kaup þeirra á félaginu af Roman Abramovich.

