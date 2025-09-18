Meistaradeildin: Rashford magnaður í sigri á Newcastle – City tókst að klára tíu leikmenn Napoli

fbpx
Marcus Rashford minnti á ágætti sitt með tveimur mörkum í 1-2 sigri Barcelona á Newcastle, sóknarmaðurinn er á láni frá Manchester United.

Fyrstu umferð Meistaradeildarinnar lauk í kvöld en Rashford mætti aftur til Englands í kvöld og sannaði ágæti sitt, seinna mark hans var ansi glæsilegt.

Newcastle lagaði stöðuna á 90 mínútu þegar Anthony Gordon kom boltanum í netið en nær komust heimamenn ekki.

Manchester City vann 2-0 sigur á Napoli á sama tíma þar sem gestirnir fengu rautt spjald í fyrri hálfleik, staðan var 0-0 í hálfleik.

Erling Haaland skoraði fyrra mark liðsins á 56 mínútu leiksins og níu mínútum síðar var það Jeremy Doku sem tryggði sigurinn.

Frankfurt slátraði Galatasaray 5-1 á heimavelli en gestirnir komust yfir í leiknum en það dugði ekki til. Sporting Lisbon vann 4-1 sigur á Kairat Almaty frá Kazhakstan.

Fyrr í kvöld gerðu FCK og Leverkusen 2-2 jafntefli og Club Brugge pakkaði Monaco saman í Belgíu, lokastaðan þar 4-1.

