Fimmtudagur 18.september 2025

Tungubrjótur í beinni útsendingu – Kallaði hann óvart hreinan svein

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Enski landsliðsmaðurinn áfram á blaði Chelsea – Fylgjast með samningaviðræðum hans

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 19:00

Chelsea er að fylgjast grant með gangi mála hjá Morgan Rogers sem hefur lengi átt í viðræðum við Aston Villa um nýjan samning.

Chelsea, Arsenal og Tottenham vildu öll fá Rogers í sumar en Villa setti verðmiða sem enginn vildi borga.

Rogers er 23 ára gamall en hann var magnaður á síðustu leiktíð og vann sér inn sæti í enska landsliðinu.

Rogers gerði nýjan samning við Villa í nóvember í fyrra, sagt er að Villa sé tilbúið að setja klásúlu í nýjan samning.

Enski miðjumaðurinn gæti orðið eftirsóttur næsta sumar en Chelsea ætlar að halda áfram að fylgjast með gangi mála.

