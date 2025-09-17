Subbuleg slagsmál í miðborginni náðust á myndband – Lögreglan mátti hafa sig alla við

Fótboltabullur tókust á í miðborg Madrídar, höfuðborgar Spánar, fyrir leik Real Madrid og Marseille í gær.
Spænska lögreglan var vel undirbúin fyrir komu stuðningsmanna Marseille og tókst óeirðalögregla á við skrílinn. Í heildina voru um 2 þúsund lögreglumenn á staðnum.
Í myndbandinu sem sjá má hér að neðan má sjá hópsslagsmálin og átök bullanna við lögreglu, sem var vopnuð kylfum.
Leiknum sjálfum lauk með 2-1 sigri Real Madrid. Gerði Kylian Mbappe bæði mörk liðsins af vítapunktinum.
