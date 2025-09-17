fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fyrrum þjálfari hjá United með ráð – Segir þetta augljósa kostinn verði Amorim rekinn

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

Subbuleg slagsmál í miðborginni náðust á myndband – Lögreglan mátti hafa sig alla við

433
Miðvikudaginn 17. september 2025 20:30

Fótboltabullur tókust á í miðborg Madrídar, höfuðborgar Spánar, fyrir leik Real Madrid og Marseille í gær.

Spænska lögreglan var vel undirbúin fyrir komu stuðningsmanna Marseille og tókst óeirðalögregla á við skrílinn. Í heildina voru um 2 þúsund lögreglumenn á staðnum.

Í myndbandinu sem sjá má hér að neðan má sjá hópsslagsmálin og átök bullanna við lögreglu, sem var vopnuð kylfum.

Leiknum sjálfum lauk með 2-1 sigri Real Madrid. Gerði Kylian Mbappe bæði mörk liðsins af vítapunktinum.

