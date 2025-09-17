fbpx
KR ræður John Andrews til starfa – Gert frábæra hluti hér á landi

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 17. september 2025 19:05

Mynd: KR

Lesa nánar

John Andrews er tekinn við sem þjálfari kvennaliðs KR. Þetta staðfesti félagið í kvöld. Skrifar hann undir þriggja ára samning.

Andrews hefur lengi starfað hér á landi en í sumar var hann látinn fara frá Víkingi eftir erfiða byrjun á tímabilinu.

Andrews hafði náð stórgóðum árangri í Víkinni, vann hann bikarinn með liðinu er það var í Lengjudeildinni 2023 og kom því upp í efstu deild sama ár.

KR hafnaði um miðja Lengjudeild sem nýliði í sumar. Gunnar Einarsson og Ívar Ingimarsson voru látnir fara um mitt sumar.

Tilkynning KR
John Andrews hefur verið ráðinn þjálfari meistaraflokks kvenna næstu 3 árin. John er UEFA Pro þjálfari með víðtæka reynslu allt frá árinu 2006 bæði erlendis og á Íslandi.

Hann hefur m.a. þjálfað hjá Aftureldingu, KSÍ, Knattspyrnusambandi Írlands, Liverpool FC International Academy, Völsungi og Víkingi.

John mun ásamt þjálfun meistaraflokks hafa umsjón með starfi yngri flokka kvenna.

KR býður John velkominn til starfa og væntir mikils af samstarfinu á komandi misserum.

