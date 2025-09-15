fbpx
Mánudagur 15.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ætlar ekki að sætta sig við það að vera varaskeifa hjá Liverpool

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

Svona er dagskráin í umspilinu um sæti í Bestu deildinni

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 15. september 2025 17:00

Úr úrslitaleik umspils Lengjudeildarinnar í fyrra. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umspil í Lengjudeild karla hefst á miðvikudag. Þar eigast við þau lið sem enduðu í 2. – 5. sæti.

Njarðvík, sem endaði í 2. sæti, mætir Keflavík, sem endaði í 5. sæti og Þróttur R., sem endaði í 3. sæti, mætir HK, sem endaði í 4. sæti.

Liðin mætast tvívegis, heima og að heiman, og liðin sem vinna sín einvígi komast í úrslitaleik um laust sæti í Bestu deildinni.

Þór hefur nú þegar tryggt sér fyrsta sæti Lengjudeildarinnar sem kom þeim beint upp í deild þeirra bestu.

Miðvikudaginn 17. september

Keflavík – Njarðvík kl. 16:45

HK – Þróttur R. kl. 19:15

Sunnudaginn 21. september

Njarðvík – Keflavík kl. 14

Þróttur R. – HK kl. 14

Laugardaginn 27. september kl 16:00

Úrslitaleikur á Laugardalsvelli

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Svona er dagskráin í umspilinu um sæti í Bestu deildinni
433Sport
Fyrir 35 mínútum
Skrif Gunna Helga um vælukjóa frá Akureyri vekja athygli – „Skiptir auðvitað engu máli núna“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ætlar ekki að sætta sig við það að vera varaskeifa hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Starf Amorim ekki í hættu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Verður Ten Hag þjálfari Íslendings?
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta eru liðin sem fóru upp og niður um deildir um helgina
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Telja sig geta keypt Grealish á lækkuðu verði næsta sumar
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Guardiola í flokk með Ferguson

Mest lesið

Gagnagrunnur um þá sem „smætta“ dauða Charlie Kirk skráður á Íslandi – Hvetja til uppsagna
Drake hissa yfir brjóstastærð Guggu
„Mig langar að skora á Kastljósið að bjóða mér og Ölmu Möller að ræða málin“
Manst þú eftir drengnum í Tortímandanum? Svona lítur hann út í dag
Ný rannsókn sýnir að andlitsgrímurnar úr covid faraldrinum eru „tifandi tímasprengja“

Nýlegt

Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Telja sig geta keypt Grealish á lækkuðu verði næsta sumar
Hryllingurinn við Skyggnisbraut fyrir dóm – Hamed ákærður fyrir manndrápstilraun
Vendingar í stóra skákborðsmálinu – Páli í Pólaris gert að greiða hálfa milljón í viðbót
Guardiola í flokk með Ferguson
Er þétta lélegasti svikapóstur undanfarinna missera? – „Þú ert undirorpinn ýmsum lagalegum málsmeðferðum“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Arsenal, Liverpool og United öll á eftir liðsfélaga Hákonar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Formaður KR segir liðið á réttri leið og að fall úr deildinni sé ekki það versta í heimi

Formaður KR segir liðið á réttri leið og að fall úr deildinni sé ekki það versta í heimi
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Halda því fram að Ronaldo og félagar hafi lagt fram sturlað tilboð
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Starfsmaður á Manchester-slagnum vekur mikla reiði
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Opnar sig um meintan ágreining við Óla Jó: Hætt við allt þegar hálftími var til stefnu – „Fór heim til hans og við spjölluðum“

Opnar sig um meintan ágreining við Óla Jó: Hætt við allt þegar hálftími var til stefnu – „Fór heim til hans og við spjölluðum“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Amorim með versta árangur allra

Amorim með versta árangur allra
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Sjáðu niðurlæginguna umtöluðu í gær
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Tölfræði Sesko í nágrannaslagnum vekur mikla athygli

Tölfræði Sesko í nágrannaslagnum vekur mikla athygli
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Stuðningsmenn United furðu lostnir eftir tíðindi af Onana í gær
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Gömul skrif Óskars rata upp á yfirborðið eftir afhroð gærdagsins – „Mönnum þar á bæ til háborinnar skammar“
433Sport
Í gær

Vildi ólmur vinna með Óla Jó og Bjössa Hreiðars – „Mér fannst þeir vera að byggja eitthvað sérstakt“

Vildi ólmur vinna með Óla Jó og Bjössa Hreiðars – „Mér fannst þeir vera að byggja eitthvað sérstakt“
433Sport
Í gær

Guðjón segir frá eftirsjá á ferlinum – „Ég var bara barnalegur“

Guðjón segir frá eftirsjá á ferlinum – „Ég var bara barnalegur“
433Sport
Í gær
Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
433Sport
Í gær
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
433Sport
Fyrir 2 dögum

Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann

Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guðjón brotnaði niður eftir orð læknisins – Tók þó ekki í mál að fara eftir þeim
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guðjón Pétur: „Það mun vera reiði í mér alla ævi gagnvart fólkinu sem stóð á bak við þessa frétt“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Þessar deildir klárast um helgina – Víða mikil spenna
433Sport
Fyrir 2 dögum

Tók ekki í mál að fara og krotar nú undir nýjan samning

Tók ekki í mál að fara og krotar nú undir nýjan samning
433Sport
Fyrir 2 dögum

Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“

Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Stjarnan og Þróttur með sigra – Víkingur upp í efri hlutann
433Sport
Fyrir 2 dögum

Sjáðu fallegt augnablik í dag – Meyr er hann tók við óvæntum glaðningi

Sjáðu fallegt augnablik í dag – Meyr er hann tók við óvæntum glaðningi
433Sport
Fyrir 2 dögum
Ronaldo og félagar vilja ungstirni Börsunga óvænt
433Sport
Fyrir 3 dögum
Erkifjendurnir eiga báðir fulltrúa í verðlaunum mánaðarins
433Sport
Fyrir 3 dögum

Frábær gluggi hefur áhrif á landann – Miðar rjúka út eins og heitar lummur

Frábær gluggi hefur áhrif á landann – Miðar rjúka út eins og heitar lummur
433Sport
Fyrir 3 dögum

Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“

Einlægur Guðjón Pétur fer yfir ákvörðun sína – „Ég er mjög stoltur af þessum ferli“
433Sport
Fyrir 3 dögum
Skoða framtíð Maguire og Shaw hjá félaginu
433Sport
Fyrir 3 dögum
Liverpool reyndi að losa sig við Diaz fyrir ári og vildu öflugan framherja í hans stað