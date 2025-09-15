Svona er dagskráin í umspilinu um sæti í Bestu deildinni

Umspil í Lengjudeild karla hefst á miðvikudag. Þar eigast við þau lið sem enduðu í 2. – 5. sæti.
Njarðvík, sem endaði í 2. sæti, mætir Keflavík, sem endaði í 5. sæti og Þróttur R., sem endaði í 3. sæti, mætir HK, sem endaði í 4. sæti.
Liðin mætast tvívegis, heima og að heiman, og liðin sem vinna sín einvígi komast í úrslitaleik um laust sæti í Bestu deildinni.
Þór hefur nú þegar tryggt sér fyrsta sæti Lengjudeildarinnar sem kom þeim beint upp í deild þeirra bestu.
Miðvikudaginn 17. september
Keflavík – Njarðvík kl. 16:45
HK – Þróttur R. kl. 19:15
Sunnudaginn 21. september
Njarðvík – Keflavík kl. 14
Þróttur R. – HK kl. 14
Laugardaginn 27. september kl 16:00
Úrslitaleikur á Laugardalsvelli