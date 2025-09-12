fbpx
Föstudagur 12.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Í fangelsi fram að jólum en gæti þá farið strax inn á völlinn – Játaði að bera ábyrgð á dauðaslysi

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

United skoðar að spila fjölda æfingaleikja til að safna auri í kassann

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 12. september 2025 08:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Manchester United gæti nýtt miðvikudaga á keppnistímabilinu til að spila vináttuleiki erlendis og reyna þannig að draga úr fjárhagslegu tjóni eftir að félagið mistókst að tryggja sér sæti í Evrópukeppni á komandi leiktíð.

United missti af allt að 100 milljónum punda tekjum eftir að liðið tapaði úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Tottenham í maí, og endaði 15. sæti í ensku úrvalsdeildinni.

Fallið úr Evrópu og að detta snemma úr leik í enska deildabikarnum gegn Grimsby þýðir að United á einungis einn leik í miðri viku fyrir jól, heimaleik gegn West Ham þann 3. desember.

Sagt er að félagið skoði að skipuleggja röð vináttuleikja við sterk erlend lið sem einnig misstu af Evrópukeppni á næstu leiktíð.

United gæti haft allt að átta daga milli leikja utan landsleikjahléa í haust, sem gæfi svigrúm til að spila vináttuleiki sem myndu hjálpa liðinu að halda leikmönnum í leikformi og auka gæði undirbúningsins.

Meðal mögulegra andstæðinga eru lið á borð við AC Milan, RB Leipzig, Lazio og Sevilla, sem öll eru utan Evrópukeppni á þessu tímabili.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 12 mínútum
United skoðar að spila fjölda æfingaleikja til að safna auri í kassann
433Sport
Fyrir 41 mínútum
Í fangelsi fram að jólum en gæti þá farið strax inn á völlinn – Játaði að bera ábyrgð á dauðaslysi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ólgusjór í Kópavogi og spjótin beinast að Halldóri – Nýr samningur og markvörður liðsins sendir pillu á stuðningsmenn
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tók sér margra vikna frí eftir fegrunaraðgerð – „Við stunduðum kynlíf í sundlaug í margar klukkustundir“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Aldís velur hóp fyrir mót í Portúgal
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
United staðfestir brottförina

Mest lesið

Eiginkona Charlie Kirk birti ískyggilega færslu nokkrum tímum fyrir skotárásina
Segja sveitarfélagið hafa urðað sorp á jörðinni í leyfisleysi í áratugi – Sturtuðu bílhræjum og spilliefnum ofan í gil og mokuðu yfir
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð

Nýlegt

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Hægt að tryggja sér miða núna á eftirsóknarverða leiki Strákanna okkar
United staðfestir brottförina
Er þetta arftaki Bruno Fernandes á Old Trafford?
Myndband Villa Neto vekur athygli – „Ég get ekki sofnað þegar það er svona mikið af óréttlæti í heiminum“
Safna fé til að finna flugvélina Glitfaxa – Ætla að senda kafara að flakinu
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Langt síðan Mainoo fór að hafa áhyggjur af stöðu sinni – Hófst allt þegar hann heyrði þessar fréttir
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Misstu af honum í sumar og nú eru fleiri stórlið komin í kapphlaupið

Misstu af honum í sumar og nú eru fleiri stórlið komin í kapphlaupið
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Skagamenn á lífi eftir að hafa skellt Íslandsmeisturunum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Víðir spyr hversu langt þetta eigi að ganga – „Viljum við það?“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

City hafi skoðað að sækja manninn sem skoraði sigurmarkið gegn Íslandi

City hafi skoðað að sækja manninn sem skoraði sigurmarkið gegn Íslandi
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Martial verður liðsfélagi Ramos – Hafði verið orðaður við annað lið í landinu

Martial verður liðsfélagi Ramos – Hafði verið orðaður við annað lið í landinu
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Arsenal reynir að framlengja við tvo lykilmenn
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Tuchel virðist skjóta nokkuð fast á Bellingham

Tuchel virðist skjóta nokkuð fast á Bellingham
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Launakröfur ástæða þess að fyrrum framherji United vill ekki fara
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Keane ræðir um starf Heimis: Talar um farsa þegar hann var ráðinn – „Gætu ekki skipulagt gleðskap í brugghúsi“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli

Lögreglan í London á nálum fyrir helginni – Fjöldi fótboltaleikja og tvö stór mótmæli
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni

Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Besti vinur Diogo Jota svarar fyrir ljóta umfjöllun – Látið líta út eins og ekkja Jota og hann væru í nánu sambandi
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Amorim telur að síðasta krabbameinið úr hópnum fari í dag

Amorim telur að síðasta krabbameinið úr hópnum fari í dag
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
LIðsfélagi Gyökeres fer yfir það hvernig hann er – „Algjört skrímsli“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Hæstiréttur hafnar beiðni KA sem þarf að taka upp veskið og borga Arnari
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Chelsea ákært í 74 liðum fyrir brot gegn reglum – Allt gerðist í tíð Abramovich
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Barton brjálaður eftir morðið á Kirk og segir fjölmiðla í Bandaríkjunum bera ábyrgð – „Þegiðu helvítis hræsnari“

Barton brjálaður eftir morðið á Kirk og segir fjölmiðla í Bandaríkjunum bera ábyrgð – „Þegiðu helvítis hræsnari“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Sjáðu myndbandið – Þakkaði öllum samherjum sínum í Frakklandi fyrir að hafa ekki orðið að skúrki

Sjáðu myndbandið – Þakkaði öllum samherjum sínum í Frakklandi fyrir að hafa ekki orðið að skúrki
433Sport
Í gær
Birtir hótanir sem hún fær og segir þetta algengt – Hótað að vera nauðgað fyrir framan börnin sín
433Sport
Í gær

Sagður þéna 200 milljónir á viku en segir það komi með fleiri vandamál en fólk átti sig á

Sagður þéna 200 milljónir á viku en segir það komi með fleiri vandamál en fólk átti sig á
433Sport
Í gær
Mikil reiði eftir að aðilar reyndu að ná myndum af frægum nöktum karlmönnum – Sjáðu atvikið
433Sport
Í gær
Arsenal sagt tilbúið að selja tvo sóknarmenn í janúar
433Sport
Í gær

Segja Reykjarvíkurborg þrengja að íþróttasvæði í Laugardalnum

Segja Reykjarvíkurborg þrengja að íþróttasvæði í Laugardalnum
433Sport
Í gær

Real Madrid sagt skoða varnarmann Tottenham

Real Madrid sagt skoða varnarmann Tottenham
433Sport
Í gær
Sá síðasti sem Amorim vill henda út fær líflínu
433Sport
Í gær
Rekstur KSÍ fyrir þetta ár á áætlun – Gert ráð fyrir rekstrargjöld verði tæpir 2 milljarðar