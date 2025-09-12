United skoðar að spila fjölda æfingaleikja til að safna auri í kassann

Manchester United gæti nýtt miðvikudaga á keppnistímabilinu til að spila vináttuleiki erlendis og reyna þannig að draga úr fjárhagslegu tjóni eftir að félagið mistókst að tryggja sér sæti í Evrópukeppni á komandi leiktíð.
United missti af allt að 100 milljónum punda tekjum eftir að liðið tapaði úrslitaleik Evrópudeildarinnar gegn Tottenham í maí, og endaði 15. sæti í ensku úrvalsdeildinni.
Fallið úr Evrópu og að detta snemma úr leik í enska deildabikarnum gegn Grimsby þýðir að United á einungis einn leik í miðri viku fyrir jól, heimaleik gegn West Ham þann 3. desember.
Sagt er að félagið skoði að skipuleggja röð vináttuleikja við sterk erlend lið sem einnig misstu af Evrópukeppni á næstu leiktíð.
United gæti haft allt að átta daga milli leikja utan landsleikjahléa í haust, sem gæfi svigrúm til að spila vináttuleiki sem myndu hjálpa liðinu að halda leikmönnum í leikformi og auka gæði undirbúningsins.
Meðal mögulegra andstæðinga eru lið á borð við AC Milan, RB Leipzig, Lazio og Sevilla, sem öll eru utan Evrópukeppni á þessu tímabili.