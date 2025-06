Mun skrifa undir á Anfield

Milos Kerkez er við það að ganga í raðir Liverpool frá Bournemouth.

Kerkez kemur fyrir 40 milljónir punda og mun Ungverjinn að öllum líkindum taka stöðu Andy Robertson, sem verulega er farið að hægjast á og gæti hann farið í sumar. Þá mun Kerkez skrifa undir langtímasamning á Anfield, en hann gengst undir læknisskoðun á næstunni.

Liverpool er einnig að tryggja sér þjónustu Florian Wirtz frá Bayer Leverkusen, en hann verður dýrasti leikmaður í sögu félagins. Þá er Jeremie Frimpong einnig mættur frá þýska félaginu.

Bournemouth hefur þegar selt miðvörðinn Dean Huijsen til Real Madrid fyrir 50 milljónir punda. Þá er annar miðvörður, Ilya Zabarny, nú sterklega orðaður við Real Madrid. Félagið fær því vel í kassann fyrir alla þessa menn og er búið að tryggja sér Adrien Tuffert frá Rennes til að leysa af Kerkez.

