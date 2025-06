Arteta missir lykilmann út teymi sínu – Að fá starf sem aðalþjálfari

Parma er að ráða Carlos Cuesta sem stjóra sinn, en hann kemur frá enska stórliðinu Arsenal.

Cuesta er aðeins 29 ára gamall en hefur verið einn af aðstoðarmönnum Mikel Arteta í fimm ár og átt þátt í því að gjörbreyta gengi liðsins.

Cuesta hefur verið eftirsóttur í nokkurn tíma. Norwich reyndi að fá hann í fyrra en nú er Parma, sem spilar í Serie A, að landa honum.

Aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum áður en Spánverjinn skrifar undir á Ítalíu.

