Staðfesta komu De Bruyne

Kevin De Bruyne var fyrir skömmu formlega kynntur til leiks Ítalíumeisturum Napoli.

Belginn kemur frá Manchester City, en samningur hans þar er á enda eftir tíu frábær ár hjá félaginu.

De Bruyne skrifar undir tveggja ára samning á Ítalíu með möguleika á ári til viðbótar.

Þess má geta að De Bruyne verður ekki með City á HM félagsliða sem hefst í Bandaríkjunum í næstu viku. Hefur hann því spilað sinn síðasta leik fyrir félagið.

Kevin is proud to be one of us! ✨

💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeKevin pic.twitter.com/e5nufsC7Iu

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 12, 2025