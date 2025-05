Sjáðu þegar Trent kom inná í lokaleiknum fyrir Liverpool – Stuðningsmenn kvöddu hann með stæl

Trent Alexander-Arnold spilaði í dag sinn síðasta leik fyrir Liverpool en hann er á leið til Spánar.

Samningur Trent við Liverpool rennur út í sumar og neitaði hann að krota undir framlengingu á þeim samningi.

Bakvörðurinn kom inná í hálfleik á Anfield í lokaumferðinni í dag er Liverpool gerði 1-1 jafntefli við Crystal Palace.

Það var ekki baulað á Trent er hann steig inn á völlinn heldur fékk hann góðar móttökur frá stuðningsmönnum enska félagsins.

Myndband af því má sjá hér.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD GREETED WITH APPLAUSE in final Liverpool after Anfield booed the outgoing right-back just weeks ago against Spurs ❤️ pic.twitter.com/Q6P6ulxz6P

— Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2025