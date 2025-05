Myndband: Hraunaði yfir blaðamann – „Þú veldur mér miklum vonbrigðum“

Ange Postecoglou, stjóri Tottenham, lét óánægju sína með blaðamann í ljós á fréttamannafundi fyrir úrslitaleik Evrópudeildarinnar annað kvöld.

Tottenham mætir þar Manchester United og geta bæði lið bjargað hörmulegu tímabili heima fyrir með því að vinna þennan titil og tryggja sér um leið Meistaradeildarsæti.

Dan Kilpatrick, blaðamaður Standard, skrifaði fyrir fréttamannafund dagsins grein þar sem hann sagði að Postecoglou yrði annað hvort hetja eða trúður, eftir því hvernig leikurinn á morgun fer.

Á fundinum spurði hann svo Ástralann hvort hann áttaði sig á því hversu stutt væri á milli árangurs og hörmunga í leiknum, án þess að nota sama orðalag og í grein sinni.

Postecoglou hafði greinilega lesið greinina og lét Kilpatrick heyra það. „Ég er ekki og verð aldrei trúður, félagi. Þú veldur mér miklum vonbrigðum með því að nota slíkt orðalag um mann sem hefur unnið sig upp á þann stað sem ég er á í dag í 26 ár, án nokkurra greiða.“

Myndband af þessu er hér að neðan.

"I'm not a clown. I never will be."

Ange Postecoglou responds to a recent newspaper article that referred to him as a clown. pic.twitter.com/ibEtTaT9Qy

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 20, 2025