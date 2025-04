Brjálaður yfir sjónvarpinu: Sakar stjörnuna um að dæla í sig Ozempic

Það eru fáir ef einhverjir fyrrum fótboltamenn sem eru jafn umdeildir og Joey Barton sem lék með Manchester City og Newcastle á sínum tíma.

Barton spilaði fyrir fleiri lið og lék einn landsleik fyrir England árið 2007 en hann lagði skóna á hilluna 2017.

Eftir ferilinn hefur Barton verið duglegur á samskiptamiðlum og einnig komist í fréttirnar fyrir heimilisofbeldi.

Hann tjáði sig um goðsögnina Paul Scholes í gær en hann fylgdist með leik Manchester United og Lyon í Evrópudeildinni.

Barton vill meina að Scholes sé að nýta sér lyfið Ozempic til að grennast og birti mjög umdeilda færslu á Twitter eða X síðu sína.

,,VARÚÐ OZEMPIC! Þetta lítur illa út,“ skrifaði Barton á meðal annars og birti stutt myndbrot þar sem Scholes sést í beinni útsendingu fyrir leikinn.

OZEMPIC ALERT‼️

Paul Scholes has been leathering those slimming jabs. 💉💉💉💉

Doesn’t look well. 🤮 https://t.co/DreL9BxTFE

— Joey Barton (@Joey7Barton) April 17, 2025